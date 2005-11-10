Torna la Serie A... e tornano a parlare gli allenatori: da Gasp a Gattuso, il sabato di conferenzeTMW
Tommaso Bonan
Contestualmente con la ripresa del campionato, tornano finalmente anche le voci dei protagonisti della Serie A. La vigilia della 12esima giornata, che segna la ripresa dopo la sosta per le nazionali, prevede infatti le conferenze stampa di molti allenatori che saranno poi impegnati dalla giornata di domani (sabato) nelle rispettive gare. E non solo.
Da Gasperini a Gattuso, un sabato di conferenze live su TMW
Nel dettaglio, tra le conferenze stampa di giornata - che potete seguire live sulle pagine di TuttoMercatoWeb.com - ci sono quelle di De Rossi (a due giorni da Sassuolo-Genoa), di Fabregas e Pisacane (Como-Cagliari), di Gasperini (Parma-Roma, Gilardino invece ha già sostenuto la conferenza), di Gattuso e Di Francesco (Lazio-Lecce), di mister Zanetti (domenica si gioca Bologna-Udinese) e del calciatore del Frosinone Romano Schmid.
Serie A, gli orari delle conferenze odierne live su TMW
- dalle 12.00 De Rossi (Genoa)
- dalle 12.30 Pisacane (Cagliari)
- dalle 12.45 Di Francesco (Lecce)
- dalle 13.30 Gasperini (Roma)
- dalle 13:30 Schmid (Frosinone)
- dalle 14.00 Gattuso (Lazio)
- dalle 14.45 Fabregas (Como)
- dalle 15.00 Zanetti (Udinese)
Serie A, il programma della 12ª giornata
21/11/2026 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio-Lecce DAZN
21/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Roma DAZN
21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY