Il Mondiale Under 17 è appena cominciato e stasera arriverà l'esordio dell'Italia di Daniele Franceschini, campione d'Europa e con tutte le intenzioni di fare grandi cose anche sul palcoscenico mondiale. Degli Azzurrini avremo tutto il tempo di parlare, ora concentriamoci su quelle che potrebbero essere le stelle della competizione iridata 'degli altri': non sfuggirà la presenza di campioncini già famosi a livello giovanile e non solo, protagonisti annunciati di questa competizione, che regalerà come sempre sorprese in ogni fase.

Loan Merrifield, attaccante francese di 17 anni del Nantes

La prima stella è francese: la doppietta nell’esordio contro Haiti (3-1), realizzando anche il primo gol dell’intera competizione, lo mettono sotto una luce diversa ma era lecito aspettarsi questo e anche altro viste le sue qualità innate. Tecnicamente è un attaccante/esterno destro mancino dotato di grande talento puro. Si distingue per un piede sinistro eccezionale, tecnica raffinata, velocità, qualità atletiche e capacità di rottura. Bravo negli uno contro uno e nel finalizzare con entrambi i piedi, è considerato uno dei profili con maggior potenziale della sua generazione a Nantes. Si allena già con la prima squadra e rappresenta una delle perle più promettenti del vivaio non solo canarino, ma transalpino.

Filip Pavic, centrocampista tedesco di 16 anni del Bayern Monaco

Questo ragazzo qualcuno lo ricorderà in occasione del suo esordio in Champions, primo 2010 a farlo, contro l'Atalanta: impressione per la la capacità di impostare il gioco dal basso con passaggi precisi e puliti, mostrando tranquillità nella gestione del pallone sotto pressione e una discreta capacità di lettura delle situazioni offensive avversarie. Nonostante i soli 16 anni dimostra già maturità tattica, leadership (è capitano della Germania Under 16) e personalità, qualità che gli hanno permesso di debuttare in prima squadra del Bayern, diventando il più giovane giocatore della storia del club in Champions League. La sua progressione fulminea nel vivaio bavarese lo rende uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Eduardo Conceição, attaccante brasiliano di 17 anni del Palmeiras

In Brasile sono convinti che il prossimo grande nome per la Selecao sia questo attaccante brasiliano del Palmeiras, nato il 7 dicembre 2009 a São Paulo e soprannominato Dudú. Tecnicamente è un’ala sinistra (destro naturale) alta 1,80 m, capace di giocare anche a destra o da seconda punta. Si distingue per velocità, dribbling e facilità nel 1 contro 1, con un taglio verso il centro e un ottimo senso del gol. Dinamico e forte fisicamente, unisce tecnica, creatività e finalizzazione: ricorda lo stile di Estêvão con maggiore potenza, profilandosi come una delle gemme più calde del calcio brasiliano.

Simón Escobar, terzino sinistro argentino di 17 anni del Velez Sarsfield

Terzino sinistro moderno e versatile, alto 1,85 metri e mancino, va nella scia dei grandi laterali a tutta fascia tipici del Sud America, anche se ultimamente l'Argentina ha faticato a produrne: lui può essere l'eccezione, a patto di lasciarli spazio per andare, vista la gamba di cui è dotato e senza obbligarlo a compiti difensivi anfissianti. Può agire anche da esterno offensivo, centrocampista di fascia o addirittura da trequartista. Si distingue per solidità difensiva, personalità, qualità tecniche e capacità di proiettarsi in avanti. La sua duttilità e il potenziale fisico lo rendono uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino.

Ebrima Tunkara, attaccante spagnolo di 16 anni del Barcellona

Lo spagnolo è la stella annunciata di questo Mondiale, con i suoi numeri straordinari nella Masia del Barcellona, dove è considerato il prossimo Yamal. Trasferitosi in Spagna a 7 anni, è entrato nella cantera blaugrana nel 2018 dopo un breve passaggio al Cerdanyola Mataró: attaccante che può giocare ovunque, si distingue per visione di gioco, dribbling dinamico, accelerazione e capacità di sbloccare difese compatte negli spazi stretti. Combina qualità tecniche tipiche di La Masia con un fisico potente e un’ottima capacità di generare occasioni. Come detto, una sorta di Yamal in costruzione.