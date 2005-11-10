Le big di Serie A iniziano a muoversi in vista delle prossime finestre di mercato. Il Napoli valuta nuovi innesti a centrocampo e in attacco, l'Inter lavora al rinnovo di Thuram, mentre la Juventus guarda alle occasioni per rinforzare la mediana. Questo, e molto altro, tra le notizie principali della mattinata di venerdì 20 novembre.

Napoli, spunta Mijnans per il centrocampo

Il Napoli valuta nuove soluzioni per la mediana. Con Anguissa e De Bruyne in bilico, Manna segue Coulibaly e Camara del Monaco, ma anche Sven Mijnans del PSV. La mezzala offensiva olandese, protagonista in Eredivisie con 9 gol e 2 assist in 10 presenze, rappresenta una possibile alternativa per il mercato estivo.

Due big di Serie A su Sebastiano Esposito, ma il Sassuolo non apre

Sebastiano Esposito piace a Napoli e Juventus, ma il Sassuolo non intende privarsene a gennaio. L'attaccante è arrivato in estate dal Cagliari con un diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Il suo agente Mario Giuffredi ha raffreddato le indiscrezioni: "Sebastiano si trova benissimo al Sassuolo, in questo momento non pensiamo neanche al mercato".

Inter, rinnovo Thuram: il nodo è l'ingaggio

L'Inter vuole prolungare il contratto di Marcus Thuram, attualmente in scadenza nel 2028, ma resta da trovare un'intesa economica. Il francese, che guadagna 6 milioni netti a stagione, punta a un aumento. La politica di Oaktree, però, prevede una base fissa contenuta e bonus legati al rendimento. Serviranno nuovi colloqui per trovare un accordo.

Napoli, De Bruyne non si muove a gennaio

Il PSV vorrebbe riportare Kevin De Bruyne in Olanda, ma il Napoli non intende cederlo durante il mercato invernale. De Laurentiis avrebbe già respinto un'offerta da 2 milioni di euro per anticipare il trasferimento. Il club di Eindhoven potrebbe riprovarci in estate, quando si discuterà anche dell'eventuale rinnovo del centrocampista belga.

Juventus, assalto a Taylor: la Lazio fa muro

La Juventus starebbe preparando un'offerta da circa 40 milioni di euro per Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio finito nel mirino anche di alcuni club inglesi. Lotito e Fabiani, tuttavia, non intendono privarsi dei propri gioielli a gennaio. In caso di mancato accordo, Spalletti potrebbe puntare su Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita dal Marsiglia, oppure sul giovane Darryl Bakola del Sassuolo.