Juventus, Alajbegovic da valutare: apprensione in vista del Cagliari

La Juventus, oggi, riprenderà la preparazione e Luciano Spalletti potrà sorridere perché rientreranno 6 nazionali. Infatti, Sarr, Douglas Luiz, Koopmeiners, Woltemade, Zhegrova e Conceicao saranno di nuovo alla Continassa. È possibile che comunque questi sei giocatori svolgano un lavoro di scarico dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Ma già la loro presenza sarà positiva per Spalletti, che potrà iniziare a pensare concretamente alla gara contro il Cagliari. Da domani, invece, torneranno altri quattro giocatori e tra questi ci sarà anche Kerim Alajbegovic. L’attaccante bosniaco sta tenendo con il fiato sospeso l’ambiente bianconero dopo un piccolo problema muscolare. La Juventus dovrà quindi valutarne attentamente le condizioni in vista della ripresa del campionato.

Alajbegovic, piccolo allarme: la Juventus attende novità

Ieri Kerim Alajbegovic non è stato convocato da Barbarez per la gara contro la Polonia. Stando a quanto filtra da ambienti vicini alla nazionale bosniaca, il numero 17 bianconero avrebbe accusato un lieve fastidio muscolare. La situazione, al momento, non sembra preoccupante e non ci sarebbero motivi per pensare a uno stop particolarmente lungo. Alajbegovic, però, dovrà essere valutato attentamente dalla Juventus una volta rientrato a Torino. Lo staff medico bianconero dovrà infatti capire l’entità del problema e stabilire il percorso migliore per il giocatore. Potrebbero essere sufficienti pochi giorni di riposo prima di tornare a lavorare regolarmente con il gruppo. Allo stesso tempo, però, non è da escludere la possibilità che venga gestito con cautela anche in vista della sfida di Cagliari. Per questo motivo saranno fondamentali i prossimi giorni e soprattutto le sensazioni del giocatore durante gli allenamenti. Spalletti attende quindi di avere un quadro più chiaro prima di prendere qualsiasi decisione sull’utilizzo del giovane attaccante. La sua eventuale assenza rappresenterebbe infatti un problema importante per le scelte offensive della Juventus. Sulla corsia di sinistra della trequarti la situazione è già delicata, considerando gli stop di Boga e Yildiz. Se dovesse fermarsi anche Alajbegovic, le alternative a disposizione di Spalletti diventerebbero ulteriormente limitate. Il tecnico bianconero dovrà dunque valutare con attenzione tutte le soluzioni disponibili per affrontare il Cagliari. Al momento non è possibile stabilire se Alajbegovic sarà regolarmente a disposizione, ma la situazione verrà monitorata giorno dopo giorno. La speranza della Juventus è che si tratti solamente di un piccolo contrattempo e che il numero 17 possa tornare presto a disposizione.

Koopmeiners, gol con l’Olanda: Spalletti aspetta la svolta

Da questa pausa per le nazionali alcuni giocatori della Juventus sono usciti rinfrancati, come per esempio Koopmeiners, che ha segnato su punizione con la maglia dell’Olanda. Il numero 8 bianconero adesso tornerà a Torino con una maggiore fiducia dopo aver trovato un gol importante con la sua nazionale. Koopmeiners, però, difficilmente sarà titolare contro il Cagliari, almeno secondo le indicazioni attuali. Domenica, infatti, è possibile che vicino a Douglas Luiz ci sia uno tra McKennie e Sarr. Spalletti dovrà quindi decidere se affidarsi alla coppia più equilibrata oppure concedere spazio al centrocampista olandese. La prestazione con l’Olanda potrebbe comunque rappresentare un punto di ripartenza importante per Koopmeiners. Il centrocampista aveva bisogno di una serata positiva e il gol realizzato su punizione può contribuire a restituirgli fiducia. In nazionale, inoltre, Koopmeiners ha giocato anche in difesa, un esperimento che Spalletti aveva già provato nella fase iniziale della sua avventura alla Juventus. Si tratta quindi di una soluzione che il tecnico conosce e che potrebbe eventualmente tornare utile nel corso della stagione. La priorità, però, resta quella di ritrovare il miglior Koopmeiners nella sua posizione naturale e con maggiore continuità. La Juventus si aspetta infatti un rendimento superiore rispetto a quello mostrato nelle ultime stagioni. Il gol con l’Olanda può essere un segnale incoraggiante, ma adesso sarà necessario confermare quanto fatto anche in bianconero. Spalletti attende risposte concrete già nelle prossime settimane, soprattutto considerando le esigenze della squadra. La speranza è che la parentesi con la nazionale possa davvero rivitalizzare Koopmeiners e permettergli di tornare protagonista. In caso contrario, se il suo trend dovesse essere ancora quello delle ultime stagioni, non sarebbe da escludere una cessione già a gennaio.