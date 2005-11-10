Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Alajbegovic da valutare: apprensione in vista del Cagliari

Camillo Demichelis
autore
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
06.10.2026 06:45Serie A
Fonti preferite
Juventus, Alajbegovic preoccupa dopo il forfait con la Bosnia. Intanto Koopmeiners torna rinfrancato dal gol segnato con l’Olanda
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus, oggi, riprenderà la preparazione e Luciano Spalletti potrà sorridere perché rientreranno 6 nazionali. Infatti, Sarr, Douglas Luiz, Koopmeiners, Woltemade, Zhegrova e Conceicao saranno di nuovo alla Continassa. È possibile che comunque questi sei giocatori svolgano un lavoro di scarico dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Ma già la loro presenza sarà positiva per Spalletti, che potrà iniziare a pensare concretamente alla gara contro il Cagliari. Da domani, invece, torneranno altri quattro giocatori e tra questi ci sarà anche Kerim Alajbegovic. L’attaccante bosniaco sta tenendo con il fiato sospeso l’ambiente bianconero dopo un piccolo problema muscolare. La Juventus dovrà quindi valutarne attentamente le condizioni in vista della ripresa del campionato.

Alajbegovic, piccolo allarme: la Juventus attende novità

Ieri Kerim Alajbegovic non è stato convocato da Barbarez per la gara contro la Polonia. Stando a quanto filtra da ambienti vicini alla nazionale bosniaca, il numero 17 bianconero avrebbe accusato un lieve fastidio muscolare. La situazione, al momento, non sembra preoccupante e non ci sarebbero motivi per pensare a uno stop particolarmente lungo. Alajbegovic, però, dovrà essere valutato attentamente dalla Juventus una volta rientrato a Torino. Lo staff medico bianconero dovrà infatti capire l’entità del problema e stabilire il percorso migliore per il giocatore. Potrebbero essere sufficienti pochi giorni di riposo prima di tornare a lavorare regolarmente con il gruppo. Allo stesso tempo, però, non è da escludere la possibilità che venga gestito con cautela anche in vista della sfida di Cagliari. Per questo motivo saranno fondamentali i prossimi giorni e soprattutto le sensazioni del giocatore durante gli allenamenti. Spalletti attende quindi di avere un quadro più chiaro prima di prendere qualsiasi decisione sull’utilizzo del giovane attaccante. La sua eventuale assenza rappresenterebbe infatti un problema importante per le scelte offensive della Juventus. Sulla corsia di sinistra della trequarti la situazione è già delicata, considerando gli stop di Boga e Yildiz. Se dovesse fermarsi anche Alajbegovic, le alternative a disposizione di Spalletti diventerebbero ulteriormente limitate. Il tecnico bianconero dovrà dunque valutare con attenzione tutte le soluzioni disponibili per affrontare il Cagliari. Al momento non è possibile stabilire se Alajbegovic sarà regolarmente a disposizione, ma la situazione verrà monitorata giorno dopo giorno. La speranza della Juventus è che si tratti solamente di un piccolo contrattempo e che il numero 17 possa tornare presto a disposizione.

Koopmeiners, gol con l’Olanda: Spalletti aspetta la svolta

Da questa pausa per le nazionali alcuni giocatori della Juventus sono usciti rinfrancati, come per esempio Koopmeiners, che ha segnato su punizione con la maglia dell’Olanda. Il numero 8 bianconero adesso tornerà a Torino con una maggiore fiducia dopo aver trovato un gol importante con la sua nazionale. Koopmeiners, però, difficilmente sarà titolare contro il Cagliari, almeno secondo le indicazioni attuali. Domenica, infatti, è possibile che vicino a Douglas Luiz ci sia uno tra McKennie e Sarr. Spalletti dovrà quindi decidere se affidarsi alla coppia più equilibrata oppure concedere spazio al centrocampista olandese. La prestazione con l’Olanda potrebbe comunque rappresentare un punto di ripartenza importante per Koopmeiners. Il centrocampista aveva bisogno di una serata positiva e il gol realizzato su punizione può contribuire a restituirgli fiducia. In nazionale, inoltre, Koopmeiners ha giocato anche in difesa, un esperimento che Spalletti aveva già provato nella fase iniziale della sua avventura alla Juventus. Si tratta quindi di una soluzione che il tecnico conosce e che potrebbe eventualmente tornare utile nel corso della stagione. La priorità, però, resta quella di ritrovare il miglior Koopmeiners nella sua posizione naturale e con maggiore continuità. La Juventus si aspetta infatti un rendimento superiore rispetto a quello mostrato nelle ultime stagioni. Il gol con l’Olanda può essere un segnale incoraggiante, ma adesso sarà necessario confermare quanto fatto anche in bianconero. Spalletti attende risposte concrete già nelle prossime settimane, soprattutto considerando le esigenze della squadra. La speranza è che la parentesi con la nazionale possa davvero rivitalizzare Koopmeiners e permettergli di tornare protagonista. In caso contrario, se il suo trend dovesse essere ancora quello delle ultime stagioni, non sarebbe da escludere una cessione già a gennaio.

Articoli correlati

Immagine news 1
Lo strano caso del Tropical Coriano: ha più nazionali di 15 squadre di Serie A
Immagine news 2
Panchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine news 3
Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Immagine news 4
Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: la Folgore esonera Belmonte e sceglie Guidi

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
08:51 Serie A
Zanetti: "Lautaro già un leader dell'Argentina. Non solo un riferimento nell'Inter"
Immagine news 2
08:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWPanchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine news 3
08:40 Serie A
Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine news 4
08:35 Serie A
Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Immagine news 5
08:30 Serie A
Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Immagine news 6
08:24 Serie A
Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio
Immagine news 7
08:15 Serie A
Genoa, è toto-ds: scatto Giovanni Rossi, è in vantaggio su Daniele Pradè
Immagine news 8
08:10 Serie A
Monza, il ds Obiang: "Si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Difeso dalla Serie A e dalla stampa, osteggiato dalla politica: per Malagò pronta la soluzione all'italiana. Mancini fuori da ogni diatriba. Nations League un problema, non la maxi-sosta
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò commissariato da… Malagò. La soluzione all’italiana: entro il 6 gennaio elezioni, che farà la A?
Immagine top news n.1 L'Italia cala il tris e mette al sicuro Mancini: "A novembre ci giocheremo il 1° posto"
Immagine top news n.2 Conte e il club che ha perso di vista la propria storia: parte il toto futuro per il tecnico più ambito
Immagine top news n.3 Malagò commissario di se stesso: la svolta per portare la FIGC fuori dal caos
Immagine top news n.4 C'è una nuova Italia a cui aggrapparsi! Turchia battuta di nuovo, finisce 3-1
Immagine top news n.5 L'Italia Under 21 è qualificata all'Europeo. Polonia annientata: 6-2 il finale a Pescara
Immagine top news n.6 Commissariamento FIGC? Comunicato Lega Serie A: "Sarebbe inopportuno. Completo supporto a Malagò"
Immagine top news n.7 Inacio Pià: "Spero in qualche minuto stasera: Samuele ti crea la giocata, alla Rodrygo"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.2 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.4 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, la ripresa tra conferme e risposte. Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Penta: "Se Spalletti non centra la Champions, sarà dura andare avanti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Massimo Orlando: "Bravo Mancini a ricreare una squadra vogliosa"
Serie A
Immagine box news Serie A Braglia: "L'inizio del Genoa è stato complicatissimo ma De Rossi l'ultimo dei colpevoli"
Immagine box news Serie A Zanetti: "Lautaro già un leader dell'Argentina. Non solo un riferimento nell'Inter"
Immagine box news Serie A Panchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine box news Serie A Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine box news Serie A Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Immagine box news Serie A Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, gli ammoniti e gli espulsi in vista della 6ª giornata: sono 9 giocatori con 3 gialli
Immagine box news Serie B Avellino, per la Sampdoria Nesta ritrova Palmiero ma perde Di Maggio
Immagine box news Serie B Palermo, nuovo 'Renzo Barbera': il Comune chiede di chiarire i conti dell'opera
Immagine box news Serie B Empoli, verso il Palermo: Curto ci sarà. Dubbi su Magnino. Quattro gli infortunati
Immagine box news Serie B 'Premio Gentleman - Piermario Morosini': tre le nomination per la Serie B
Immagine box news Serie B Arezzo, lavori al 'Città di Arezzo': via libera alla demolizione della Maratona
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: la Folgore esonera Belmonte e sceglie Guidi
Immagine box news Serie C Reggiana, Crisetig: "Ottima partita, spiace non aver portato a casa nemmeno un punto"
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio dei tre gironi dopo 8 giornate: Spezia leader per punti e vittorie
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il primo ko: "Sconfitta utile per tornare con i piedi per terra"
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano: “Battuto un avversario tosto. Classifica? Ne riparliamo ad aprile”
Immagine box news Serie C Union Brescia, il derby col Lecco costa caro due volte. Zennaro fuori almeno 3 settimane
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, via ai lavori per la Bielorussia. Bartoli out: arriva Giordano
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin sull'esclusione di Linari: "Poco minutaggio, ma le porte sono sempre aperte"
Immagine box news Calcio femminile Soncin e il Mondiale dell'U20 femminile: "Mi e ci ha riempito d'orgoglio il loro cammino"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Con la Bielorussia abbiamo una grande opportunità. Vogliamo la finale"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 ottobre 1993, l'esordio di un giovane Panucci con il Milan. E rubando il posto a Tassotti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06:30 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi