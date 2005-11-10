Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione della presentazione del documentario su Giampiero Boniperti: "Non ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, ma quello che ha fatto resta nel club, ha scritto la storia. Ho sentito parlare sempre bene di lui, alla fine è stato un punto di riferimento per molti, per me in primis".

Il suo messaggio può essere trasmesso ai giovani calciatori?

"Lo ha trasmesso, è una figura indelebile di questo club, tutti i suoi valori sono qui con noi".

Che lunedì è stato dopo il 4-0 al Venezia?

"Un buon pranzo domenicale (sorride, ndr). Siamo contenti".