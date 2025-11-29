"Mi sono fatto molto male": Juventus, infortunio per Vlahovic. Lascia il campo disperato

Brutte notizie per la Juventus. A pochi minuti dal pareggio siglato da Yildiz contro il Cagliari (1-1) e in seguito ad una conclusione di Dusan Vlahovic verso la porta di Caprile, l'attaccante bianconero si è mostrato parecchio dolorante: il serbo, disperato e quasi in lacrime, ha contratto un infortunio al minuto 30 che non gli ha permesso di continuare a giocare allo Stadium.

Il giocatore infatti ha abbandonato subito il campo in compagnia dello staff medico della Juventus, visibilmente turbato. "Mi sono fatto molto male", ha detto Vlahovic alla domanda di mister Luciano Spalletti su cosa si fosse fatto, una volta raggiunta la panchina. Con tanto di maglietta in faccia a simboleggiare un problema fisico muscolare piuttosto grave, anche dopo le parole di DV9.

Vlahovic, uscito dal campo al minuto 31, è stato sostituito immediatamente da Jonathan David entrato a freddo per il prosieguo del match contro il Cagliari.

