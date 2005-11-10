Lovric non chiude a un ritorno al Lugano: "Non si sa mai, lo dirà il tempo. Posto speciale"
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Dimitri Conti
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ieri alle 23:26Serie A
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14.11.2026 23:26Serie A
Il centrocampista dell'Udinese è tornato a giocare nella cittadina svizzera con la Slovenia e ha strizzato l'occhio a un trasferimento.
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Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese attualmente in ritiro con la nazionale della Slovenia, ieri sera è stato protagonista della partita in Svizzera, nella città di Lugano che per lui ha un valore speciale. Lo ha rivelato lo stesso giocatore in un'intervista all'emittente elvetica RSI: "Lugano avrà sempre un posto speciale nel mio cuore - ha ammesso - Tornarci? Nel calcio non si sa mai, sarà il tempo a dircelo".
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