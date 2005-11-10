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Juventus, sospiro di sollievo per Alajbegovic: Conceicao scalpita

Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
08.10.2026 06:45Serie A
Fonti preferite
La Juventus ritrova quasi tutti i nazionali alla Continassa: Conceicao è rientrato in ritardo, mentre Alajbegovic sta bene e punta al Cagliari
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri alla Continassa si sono rivisti quasi tutti i nazionali. Infatti, all’appello mancavano solo Nico Gonzalez e Jhon Lucumì, attesi a Torino nella giornata di oggi. Ieri i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive selezioni hanno svolto un lavoro personalizzato, in base alle loro esigenze e alle condizioni fisiche dopo le gare disputate. Da stamani, però, il gruppo sarà praticamente al completo e Luciano Spalletti potrà lavorare con tutti gli elementi a disposizione. La Juventus si avvicina così alla sfida contro il Cagliari con una rosa più ampia e con diverse situazioni da valutare. Il tecnico bianconero dovrà infatti capire quali giocatori potranno partire subito dal primo minuto e quali, invece, avranno bisogno di un po’ di gestione. Tra i rientri più attesi c’è quello di Francisco Conceicao, che ieri ha avuto qualche problema nel viaggio di ritorno. Buone notizie, invece, per Kerim Alajbegovic, valutato dallo staff medico dopo il fastidio accusato durante gli impegni con la Bosnia.

Conceicao, rientro in ritardo: oggi sarà in gruppo

Ieri, alla Continassa era atteso anche Francisco Conceicao, il portoghese però è arrivato con qualche ora di ritardo a causa di problemi con il volo di ritorno. Il suo aereo, infatti, è stato fermato a causa del maltempo e questo ha fatto slittare il suo rientro a Torino. Conceicao è arrivato al JTC verso le 13 e, nonostante il ritardo, ha subito svolto un allenamento individuale per non perdere tempo. Il portoghese ha quindi potuto iniziare immediatamente il lavoro previsto, senza dover attendere la seduta con il resto della squadra. Da oggi anche lui sarà in gruppo e potrà tornare a lavorare regolarmente con i compagni. Per Spalletti si tratta di un rientro importante, considerando il peso che Conceicao può avere nelle rotazioni offensive. Il tecnico dovrà ora valutare le sue condizioni dopo gli impegni con il Portogallo e il viaggio movimentato verso Torino. L’ipotesi più probabile è che possa essere schierato dal primo minuto nella prossima gara. Conceicao rappresenta infatti una delle principali soluzioni per la fascia destra della Juventus. Non è però l’unica alternativa a disposizione di Spalletti in quella zona del campo. C’è infatti anche Edon Zhegrova, che con la nazionale ha fatto molto bene e ha mostrato di essere in un ottimo momento. La concorrenza sulla destra è dunque aumentata e sarà Spalletti a decidere su chi puntare dal primo minuto. Il tecnico potrà quindi scegliere tra due giocatori che arrivano da impegni internazionali con indicazioni positive.

Juventus, sospiro di sollievo per Alajbegovic

Per la Juventus sono arrivate invece buone notizie sul fronte Alajbegovic. Il bosniaco aveva riportato un fastidio in nazionale ma una volta tornato a Torino è stato valutato dallo staff medico bianconero e non è stato segnalato nulla di particolarmente preoccupante. Una notizia importante per Spalletti, che potrà così contare nuovamente sul giovane attaccante. Alajbegovic oggi riprenderà ad allenarsi in gruppo e avrà quindi la possibilità di lavorare regolarmente insieme ai compagni. Il suo obiettivo è essere a disposizione per la gara contro il Cagliari, anche se bisognerà capire quale sarà la decisione dello staff tecnico. La Juventus può dunque tirare un sospiro di sollievo dopo il piccolo allarme arrivato dagli impegni con la nazionale. Il fastidio accusato dal giocatore non sembra infatti essere qualcosa di particolarmente serio. Alajbegovic ha giocato tanto con la Bosnia e proprio questo aspetto potrebbe spingere Spalletti a gestirlo con attenzione. Il tecnico dovrà valutare le sue condizioni negli allenamenti di oggi e dei prossimi giorni. Solo successivamente arriverà una decisione definitiva sul suo impiego. La possibilità di averlo a disposizione rappresenta comunque una buona notizia per la Juventus. Spalletti avrà così un’ulteriore soluzione offensiva per la sfida contro il Cagliari. Resta da capire se Alajbegovic sarà subito titolare oppure se partirà dalla panchina. In alternativa, il tecnico potrebbe concedergli un po’ di riposo dopo le tante partite disputate. La decisione arriverà soltanto dopo aver valutato attentamente la sua condizione fisica.

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