Bosnia, il ct esalta Alajbegovic: "Alla Juventus può imparare molto ma avrà bisogno di tempo"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, il commissario tecnico della Bosnia Sergei Barbarez ha parlato dell'edizione della Juventus Kerim Alajbegovic: "La Juve conosce da tempo il suo potenziale enorme. Per Kerim si tratta di un grande passo avanti e credo che a Torino possa imparare molto e crescere ulteriormente". Per Barbarez il ragazzo è pronto a gestire la pressione in bianconero: "Ma avrà bisogno di tempo - sottolinea - come qualsiasi giovane calciatore. Deve concentrarsi sul calcio, lavorare duramente e non sentire il bisogno di dimostrare tutto e subito".

Gli aspetti da migliorare, ovviamente, sono ancora tanti: "Naturalmente non è ancora un giocatore perfetto e - prosegue il ct - gli aspetti sui quali deve lavorare dipendono anche dal sistema di gioco e da ciò che il suo allenatore gli chiede. Ma prima di tutto voglio sempre vederlo sorridere. Quando gioca con il sorriso sulle labbra, è uno dei migliori calciatori al mondo nel suo ruolo".

Infine un commento su dove lo vede fra cinque anni: "Non c’è bisogno di dire molto: il settimo posto nella classifica del miglior giovane calciatore al mondo in occasione del Pallone d’Oro (il Trofeo Kopa, ndr), non è stato un caso. In futuro ci può arrivare, col tempo e col duro lavoro. Ha un futuro brillante davanti".