Bosnia, il ct esalta Alajbegovic: "Alla Juventus può imparare molto ma avrà bisogno di tempo"
Andrea Piras
Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, il commissario tecnico della Bosnia Sergei Barbarez ha parlato dell'edizione della Juventus Kerim Alajbegovic: "La Juve conosce da tempo il suo potenziale enorme. Per Kerim si tratta di un grande passo avanti e credo che a Torino possa imparare molto e crescere ulteriormente". Per Barbarez il ragazzo è pronto a gestire la pressione in bianconero: "Ma avrà bisogno di tempo - sottolinea - come qualsiasi giovane calciatore. Deve concentrarsi sul calcio, lavorare duramente e non sentire il bisogno di dimostrare tutto e subito".
Gli aspetti da migliorare, ovviamente, sono ancora tanti: "Naturalmente non è ancora un giocatore perfetto e - prosegue il ct - gli aspetti sui quali deve lavorare dipendono anche dal sistema di gioco e da ciò che il suo allenatore gli chiede. Ma prima di tutto voglio sempre vederlo sorridere. Quando gioca con il sorriso sulle labbra, è uno dei migliori calciatori al mondo nel suo ruolo".
Infine un commento su dove lo vede fra cinque anni: "Non c’è bisogno di dire molto: il settimo posto nella classifica del miglior giovane calciatore al mondo in occasione del Pallone d’Oro (il Trofeo Kopa, ndr), non è stato un caso. In futuro ci può arrivare, col tempo e col duro lavoro. Ha un futuro brillante davanti".