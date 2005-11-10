Zhegrova e un record personale: 82' in Kosovo-Israele, non giocava tanto da 2 anni

Edon Zhegrova ieri pomeriggio non ha brillato particolarmente nel pareggio per 0-0 del suo Kosovo contro Israele in Nations League, ma ha comunque giocato per 82 minuti e questa dal suo punto di osservazione può essere considerata appieno una notizia.

Il minutaggio è un tema, alla Juve

Lo scarso minutaggio globale accompagna Zhegrova ormai da un anno e mezzo, da quando ha firmato con la Juventus, che ha speso più di 15 milioni di euro per portarlo via dal Lille, quando gli mancava un solo anno alla fine del contratto con i transalpini. Per farsi un'idea più compiuta del tutto, basta osservare presenze e numeri: la sua prima stagione in bianconero, la 2025/26, si è conclusa con appena 525 minuti sparsi lungo 27 apparizioni. Una media disarmante di neanche 20 minuti trascorsi in campo per ogni match e una sola partita in cui ha iniziato da titolare, uscendo all'intervallo. Al massimo, quindi, sono stati 45 minuti.

Non faceva almeno 82 minuti da due anni

Anche in questo primo scorcio di seconda stagione sulla sponda bianconera di Zhegrova, la musica è rimasta tale. Con pure l'aggravante dell'esclusione dalla lista UEFA che ne ha ridotto le occasioni, visto che l'Europa League avrebbe potuto essere un suo campo: 9 presenze, tutte in Serie A e condite da 2 gol e 2 assist, senza mai partire però da titolare. E sempre con quel limite massimo e invalicabile dei 45 minuti: più di un tempo, per Spalletti, non può giocare. Era dal 6 dicembre 2024, prima di infortunarsi agli adduttori, che l'esterno kosovaro non rimaneva in campo tanto tempo. Era ancora un giocatore del Lille...