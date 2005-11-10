Juventus, guai in Nazionale per Zhegrova: ha lascito il ritiro del Kosovo per infortunio

Non c'è pace per la Juventus e per Luciano Spalletti, costretto a dover fare i conti con l'ennesimo infortunio stagionale. Questa volta tocca a Edon Zhegrova, il quale, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ha già lasciato il ritiro del Kosovo dove si trovava per gli impegni con la propria Nazionale e ha fatto ritorno alla Continassa.

Dopo aver giocato titolare nell'ultima gara di Nations League pareggiata 0-0 contro Israele, Zhegrova ha alzato bandiera bianca e non prenderà parte al match contro l'Irlanda. Il calciatore adesso sarà sottoposto agli esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio per stabilire i tempi di recupero.