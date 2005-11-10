Juventus, guai in Nazionale per Zhegrova: ha lascito il ritiro del Kosovo per infortunio

TMW
Juventus, guai in Nazionale per Zhegrova: ha lascito il ritiro del Kosovo per infortunioTMW
autore
Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 10:00Serie A
autore Niccolò Righi
16.11.2026 10:00Serie A
L'esterno salterà la partita contro l'Irlanda ed è pronto a tornare a Torino, dove sarà valutato per capire l'entità del problema.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Non c'è pace per la Juventus e per Luciano Spalletti, costretto a dover fare i conti con l'ennesimo infortunio stagionale. Questa volta tocca a Edon Zhegrova, il quale, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ha già lasciato il ritiro del Kosovo dove si trovava per gli impegni con la propria Nazionale e ha fatto ritorno alla Continassa.
Dopo aver giocato titolare nell'ultima gara di Nations League pareggiata 0-0 contro Israele, Zhegrova ha alzato bandiera bianca e non prenderà parte al match contro l'Irlanda. Il calciatore adesso sarà sottoposto agli esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio per stabilire i tempi di recupero.
Fonte: da Torino, Camillo Demichelis
Altre notizie Serie A
Oggi
11:07 Serie A
Pavoletti chiede scusa ai genoani: "Ho parlato di Curva Nord e del Marassi. Non si può sentire"
11:00 Serie A
Bologna, Casale: "Avevo un debito nei confronti del club. Palladino? Ecco cosa mi ha detto"
10:53 Serie A
Ronaldinho in campo a 46 anni, parla il fratello: "Quando smetterà faremo tante partite d'addio"
10:30 Serie A
Claudio Fenucci riceve oggi il “Premio alla Carriera”. Al Teatro Vaccaj di Tolentino una grande serata di calcio
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni