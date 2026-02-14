Juventus, Chiellini: "Speriamo di dare una mano al campionato... Ecco come la giocheremo"

Ai microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini ha parlato prima della sfida di San Siro fra Inter e Juventus spiegando quelle che potrebbero essere le chiavi della gara: "Speriamo di dare una mano al campionato, almeno anche le altre sarebbero contente. L'Inter è la più forte da anni, merito alla società, non sorprende che siano lì. Oggi spero di vedere una bella partita al di là del risultato, in modo da confermare la crescita degli ultimi mesi magari senza i soliti errori. Una prestazione importante a San Siro contro l'Inter sarebbe una conferma importante".

Senza Thuram Spalletti ha cambiato inserendo più giocatori tecnici ed offensivi...

"Più o meno abbiamo sempre giocato con questi. La giocheremo con quelle che sono le nostre caratteristiche, ovvero il gioco e il possesso palla e non certamente l'aspetto fisico perché loro sono superiori in questo. Se giocassimo a lanci lunghi non ne prenderemmo una".

L'assenza di Koopmeiners? Come sta vivendo mentalmente queste esclusioni?

"Con la Lazio ha fatto un'ottima partita, è stato anche sfortunato sul gol annullato. Sta bene, si sta allenando bene, deve ancora riuscire a fare quello che aveva fatto vedere all'Atalanta ma siamo contenti dell'apporto che sta dando. E' tranquillo e sicuramente sarà della partita nel secondo tempo".