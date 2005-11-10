Juventus, controlli di routine per Boga, Lucumì e Nico Gonzalez. L'argentino poi firmerà il rinnovo

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Juventus, controlli di routine per Boga, Lucumì e Nico Gonzalez. L'argentino poi firmerà il rinnovoTMW
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Simone Bernabei
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Oggi alle 10:23Serie A
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09.10.2026 10:23Serie A
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Giornata di controlli medici in casa Juventus. Visite di routine, da programma, per Jeremy Boga con l'obiettivo di valutare lo stato del suo recupero dall'infortunio. Il francese però non è l'unico giocatore della rosa di Luciano Spalletti ad essersi presentato questa mattina al J Medical.
Con lui si sono visti anche John Lucumì, rientrato da pochissime ore dalla Colombia, e Nico Gonzalez, giocatore che già ieri aveva fatto ritorno dall'Argentina allenandosi alla Continassa. Per lui, nelle prossime ore è prevista anche la firma sul rinnovo del contratto fino al 2030.
Fonte: Camillo Demichelis
Nico Gonzalez
Jhon Lucumì
Jeremy Boga
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