Juventus e Crysyal Palace più vicine per Mateta: ma c'è da superare il nodo commissioni
Prosegue la ricerca della Juventus di un attaccante. Dalle parti della Continassa si continua a lavorare in questa sessione invernale di trattative per rinforzare l'organico a disposizione di Luciano Spalletti in vista di questa seconda parte di campionato ma per il momento non si riesce ad arrivare ad una conclusione. La settimana che si appresta a cominciare potrebbe essere decisiva da questo punto di vista con i bianconeri che sono sempre sulla tracce di Jean-Philippe Mateta.
Il centravanti transalpino è uno degli obiettivi di mercato anche se per il momento la situazione appare in stand-by. L'accordo tra le parti ancora non c'è. La formazione inglese era partita da una richiesta di 40 milioni di euro con la Juve che invece non voleva andare oltre i 30. Il punto d'incontro potrebbe essere quello di 33 milioni di euro per il riscatto in caso di qualificazione alle prossime competizioni europee ma per ora la fumata bianca non c'è.
La dirigenza infatti starebbe puntando ad abbassare i costi, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, soprattutto quelli che riguardano gli agenti. L'intenzione è quella di accontentare mister Luciano Spalletti e andare incontro alle sue richieste ma senza superare certi limiti dal punto di vista economico.
