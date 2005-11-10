Juventus in emergenza? Spalletti ne recupererà tre dopo la sosta. Ma non Kalulu

La Juventus approfitta della sosta per le nazionali per provare a recuperare alcuni degli infortunati. Alla Continassa Luciano Spalletti sta lavorando con un gruppo ridotto, complici le convocazioni di undici calciatori: Gatti, Vicario, Ekhator, Alajbegovic, Cabal, Lucumí, Celik, Koopmeiners, McKennie, Sarr e Zhegrova. Gli allenamenti proseguiranno anche oggi, con il supporto di alcuni giovani del vivaio, prima di quattro giorni di riposo da domani a domenica. La ripresa è fissata per lunedì, quando i bianconeri cominceranno a preparare la sfida contro il Venezia.

Juventus, Cambiaso, Conceiçao e Nico Gonzalez verso il recupero

Le notizie più incoraggianti arrivano dall'infermeria, con tre giocatori che potrebbero tornare a disposizione contro il Venezia. Si tratta di Andrea Cambiaso, fermato da un affaticamento muscolare che gli ha impedito di giocare contro la Fiorentina, Francisco Conceiçao, reduce da una lussazione alla spalla, e Nico Gonzalez, alle prese con problemi muscolari. Tre possibili recuperi importanti per Spalletti, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con numerose assenze.

Kalulu fuori per 3-4 settimane, Yildiz punta a dicembre

Più lunghi i tempi di recupero di Pierre Kalulu, che ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro durante la partita di Firenze. Il difensore francese dovrà restare fermo per circa tre o quattro settimane e punta a rientrare all'inizio di dicembre. Nello stesso periodo la Juventus spera di ritrovare anche Kenan Yildiz, assente addirittura dalla prima giornata di campionato.