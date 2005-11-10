Cagliari, passi in avanti per il nuovo stadio: pubblicato oggi il bando internazionale

Nella giornata di oggi è stato approvato e pubblicato dal Comune di Cagliari il bando che riguarda la realizzazione dell’impianto destinato a sostituire il vecchio Sant’Elia e che, come annunciato nei mesi scorsi, dovrebbe portare il nome della bandiera del club sardo, Gigi Riva.

Le parole di Giulini

"Un passo decisivo è stato compiuto. Non è un annuncio, non è una promessa: è un fatto. Dopo anni di duro lavoro, risorse investite e tante persone che non hanno mai smesso di spingere. Oggi il nuovo stadio entra nella fase cruciale e questa volta il futuro deve diventare realtà". Con queste parole ha festeggiato sul proprio profilo di X il presidente del club Tommaso Giulini.

Nel dettaglio, con la pubblicazione del bando la procedura si apre a tutti gli operatori interessati. Da oggi partiranno i 60 giorni di tempo in cui si potranno presentare offerte. A seguire gli uffici comunali procederanno alla valutazione e all’aggiudicazione al miglior offerente. Quindi nessun diritto di prelazione, che è escluso dalle normative vigenti, per il Cagliari Calcio. La società rossoblù, nelle settimane passate, ha presentato il suo progetto per un nuovo stadio moderno, tecnologico e sostenibile da 220 milioni di euro. Infine, la pubblicazione del bando permette a Cagliari, sia come città che come club calcistico, di restare pienamente in corsa per ospitare gli Europei 2032 che l’Italia dovrà organizzare insieme alla Turchia.