Anche Tagliafico torna sulla finale del Mondiale: "La Spagna ci ha surclassati, noi troppo stanchi"

A quasi tre mesi dalla finale del Mondiale del 2026, e dopo settimane di speculazioni sulla prestazione dell'Argentina, diversi giocatori si sono fatti avanti per smentire queste affermazioni. Il primo è stato Lionel Messi nella sua partita d'addio con la nazionale albiceleste: "Non è successo niente di strano, questa è la realtà, eravamo semplicemente stravolti".

Tagliafico torna sulla finale del Mondiale persa

Oggi, si è unito al coro Nicols Tagliafico che nel programma ClankJPV ha riconosciuto la superiorità avuta dalla Spagna: "Tatticamente ci hanno surclassati. Dobbiamo ammettere che hanno giocato molto meglio di noi e non siamo riusciti a trovare la calma necessaria per mantenere il possesso palla in nessun momento. La fatica fisica e mentale ha giocato un ruolo molto importante".

E ancora: "Quando avevamo bisogno di lucidità mentale per giocare un calcio di prima o per sfuggire alla pressione, non ci siamo riusciti. I nostri errori hanno permesso all'avversaria di recuperare il possesso palla diverse volte e questo alla fine ti sfinisce. Non siamo una squadra che gioca bene senza il controllo della palla", ha concluso il terzino.