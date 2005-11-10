"Qui niente abiti costosi, si indossano solo divise dell'Argentina": Tagliafico, dardo alla Francia?
Yvonne Alessandro
Nicolas Tagliafico ha lanciato una frecciata indiretta alla Francia. Il terzino sinistro di 34 anni, raggiunto il ritiro con l'Argentina prima della sconfitta subita questa notte con l'Uruguay (2-1), ha spopolato sul web per un video ormai virale. Il giocatore dell’Olympique Lione infatti è stato ripreso da una telecamera mentre indossava la divisa da ritiro della Nazionale: "Qui niente abiti costosi. Qui si indossano solo le divise della Nazionale", ha scherzato.
La lettura
Molti utenti sui social network hanno cominciato a ricollegare queste parole alla Nazionale Bleus, dove oggi il commissario tecnico è Zinedine Zidane. Il motivo è semplice: negli ultimi tempi gli arrivi a Clairefontaine dei giocatori sono diventati delle vere e proprie passerelle di moda, con calciatori come Koundé, Mbappé e Konaté a sfoggiare abiti di marca. Sebbene Tagliafico non abbia menzionato direttamente il giro dei nazionali francesi, il paragone è inevitabile.
Cosa vuol dire
Questa tradizione si è diffusa a tal punto che i media francesi dedicano spesso spazi speciali all’analisi dell’abbigliamento dei propri nazionali e all'arrivo di Zidane è stato impartito anche un diktat, per evitare di ricadere in vecchie abitudini inutili fuori dal campo. Una semplice battuta sul proprio abbigliamento o una frecciatina ai francesi? Intanto alcuni dei suoi compagni della Nazionale argentina si sono presentati ai raduni indossando marchi di lusso...