Juventus, i numeri delle prime 18 di Spalletti in campionato: la via verso la grandezza

La Juventus raccoglie un'altra convincente vittoria, in una sfida già di per sé significativa e importante per definizione, come quella contro il Napoli. Una prova convincente quella dei bianconeri, che raccolgono un rotondo successo per 3-0 rilanciando le proprie quotazioni per la corsa ai posti nobili della classifica della Serie A.

Il piglio con il quale Yildiz e compagni approcciano le gare dall'arrivo di Luciano Spalletti si vede a occhio nudo che sia differente, al di là dei risultati raccolti. Ma sono i numeri che raccontano di come la Signora stavolta sembri aver svoltato per davvero, alla ricerca della grandezza perduta.

Nelle prime 18 gare di campionato con Spalletti alla guida in panchina infatti, sono arrivate ben 12 vittorie, con 4 pareggi e appena 2 sconfitte. La media punti parla chiaro: 2,08 a partita. Per rendere l'idea, nel già positivo impatto che aveva avuto il suo predecessore, Igor Tudor, la media punti nelle prime 8 partite era stata di 1,50 punti a gara.

La Juventus ha appena cominciato il proprio percorso nella nuova era, targata Luciano Spalletti. Ma quando si guida un club di questa portata, si sa, servono i risultati per portare avanti il proprio lavoro con serenità. Spalletti, dunque, sta mettendo le basi migliori per poter consolidarsi e costruire una squadra sempre più a sua immagine e somiglianza.