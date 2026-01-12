Juventus, Kalulu: "Possiamo competere con tutti, adesso sul campo ci divertiamo"

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 5-0 sulla Cremonese: "Sono contento di giocare e fare bene per la squadra, spero di continuare così. Devo andare avanti su questa squadra, le vittorie sono la cosa più importante, farlo per 5-0 mi fa essere ancora più felice".

Quanto vi state divertendo adesso?

"Non mi piace tanto fare paragoni, ma adesso siamo in sintonia e ci troviamo bene fra di noi: sul campo ci divertiamo, ci sentiamo più forti con questo modo di giocare. La stagione è lunga, bisogna continuare così".

Guardate la classifica verso l'alto?

"Quando giochi in questa squadra è obbligatorio guardare verso l'alto, quando andavamo meno bene la guardavo meno ma siamo pronti a competere con tutti".