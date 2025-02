Juventus, Kelly emozionato: "Un privilegio essere in un club con enorme ambizione e storia"

Tra la partenza di Danilo (ora al Flamengo) e gli infortuni a lungo termine di Bremer e Cabal, la Juventus è corsa ai ripari nel mercato invernale e si è assicurata nuovi innesti interessanti. Thiago Motta ha accolto Kolo Muani, Alberto Costa e Renato Veiga, ma nell'ultimo giorno utile ieri ha potuto dare il benvenuto ufficialmente all'ultimo colpo della finestra di trasferimenti di gennaio, ossia Lloyd Kelly.

Il messaggio social

Arrivato dal Newcastle in prestito per 3 milioni con obbligo di riscatto a 14,5, il centrale inglese classe '98 è stato annunciato dal club bianconero e pochi istanti fa ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi e la 'Vecchia Signora' con un post pubblicato su Instagram: "Ciao Juventus, sono felice di firmare con questo grande club, un luogo con una enorme ambizione e storia! È un privilegio essere qui e non vedo l'ora di far parte della famiglia bianconera. È il momento di sistemarsi e mettersi al lavoro... Apprezzo il benvenuto e il supporto che ho ricevuto finora".

Il comunicato della Juventus

"La Juventus annuncia l'arrivo di Lloyd Kelly, difensore versatile e di talento, che si unisce alla squadra bianconera per rinforzare il reparto arretrato. Lloyd, classe 1998, arriva in prestito e firma un contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2025, con successivo obbligo di riscatto da parte del Club, al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Proveniente dal Newcastle, Kelly porta con sé esperienza, fisicità e una spiccata abilità nel gioco aereo e nella lettura difensiva.

Kelly si distingue per la sua velocità, la capacità di impostare l’azione dalle retrovie e la lettura tattica del gioco. Grazie alla sua statura imponente (1,90 m), è un difensore efficace nei duelli aerei, sia in fase difensiva che nelle situazioni di palla inattiva. Il suo dinamismo gli consente di adattarsi a diversi moduli tattici, rendendolo una pedina preziosa per il pacchetto arretrato della Juventus. Lloyd, benvenuto a Torino!".