Juventus, Bremer: "Non sono ancora al cento per cento, oggi dobbiamo vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:30Serie A
Marco Pieracci

Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della sfida casalinga col Lecce: "Cento partite con la Juve, finalmente: sono stato fuori un anno ma ora sto tornando, oggi sarà una partita difficile. Dobbiamo restare uniti, queste sono le partite più difficili e dobbiamo vincere".

Come stai adesso?
"Non sono ancora al cento per cento, ma sto migliorando giocando".

Spalletti che allenatore è?
"Il mister è un buon allenatore, lo dice la storia e noi cerchiamo di seguirlo il più possibile".

Quanto ti ha aiutato Danilo?
"Certo, mi ha aiutato tanto quando era qui: è un grande giocatore ma anche un grande uomo. Lo abbraccerò".

