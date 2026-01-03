Juventus, Bremer: "Non sono ancora al cento per cento, oggi dobbiamo vincere"

Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della sfida casalinga col Lecce: "Cento partite con la Juve, finalmente: sono stato fuori un anno ma ora sto tornando, oggi sarà una partita difficile. Dobbiamo restare uniti, queste sono le partite più difficili e dobbiamo vincere".

Come stai adesso?

"Non sono ancora al cento per cento, ma sto migliorando giocando".

Spalletti che allenatore è?

"Il mister è un buon allenatore, lo dice la storia e noi cerchiamo di seguirlo il più possibile".

Quanto ti ha aiutato Danilo?

"Certo, mi ha aiutato tanto quando era qui: è un grande giocatore ma anche un grande uomo. Lo abbraccerò".