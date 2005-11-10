Enzo Maresca, allenatore del Manchester City che domani affronterà il Napoli in Champions League, ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match: "Dobbiamo trovare un equilibrio difensivo, perché stiamo creando tantissimo e concedendo molto poco, ma con quello prendiamo gol. C'è bisogno di un equilibrio difensivo, in passato le mie squadre sono state buone sotto quell'aspetto. Il Napoli sta bene, è squadra che crea e ha giocatori forti, che possono far male in qualsiasi momento".

Haaland contro un blocco basso, come fare? Dias affronterà Hojlund?

"Vediamo, se faranno il blocco basso. Per Erling, l'obiettivo è fargli arrivare più palloni possibile dentro l'area. Sull'undici di domani, abbiamo anche qualcuno stanco. Pensiero all'Arsenal? Zero, ci sono quattro giorni per recuperare. Il focus va su domani, abbiamo bisogno di posizionarci bene in classifica".

Con De Bruyne al Manchester City avete fatto il treble. Come lo affronti?

"Può sempre creare qualcosa, appartiene a quei calciatori che vedono cose che gli altri non vedono. Non ho nessun dubbio che farà bene con il Napoli: se è contento fuori dal campo, di conseguenza si diverte in campo. E i compagni con lui. Però non l'ho sentito in questi giorni".

C'è aria di derby, lei che nasce e cresce salernitano?

"Nasco e ancora oggi sono tifoso della Salernitana, per quanto non passiamo un buon momento. Continuo a seguirlo e speriamo che presto possiamo tornare in Serie B o anche in Serie A".