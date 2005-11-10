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Adzic esce dal JMedical: ha svolto visite più approfondite per il problema al ginocchioTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 13:40Serie A
autore Dimitri Conti
23.11.2026 13:40Serie A
Dita incrociate per le condizioni del centrocampista montenegrino classe 2006, stamattina controllato dalla Juventus dopo l'infortunio.
Vasilije Adzic potrebbe essere alle prese con un infortunio piuttosto serio al ginocchio, da lui rimediato con la nazionale del Montenegro, tanto da essersi sottoposto stamattina alle visite specialistiche più approfondite e volte a misurare la gravità e la durata del suddetto problema fisico, delle quali vi avevamo dato conto nel weekend. Nella tarda mattinata di oggi è arrivato quel momento. Di seguito ecco infatti il momento dell'uscita di Adzic dalla Continassa, dopo essersi sottoposto ai controlli al JMedical.
Fonte: dall'inviato Camillo Demichelis
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