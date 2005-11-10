Il cammino del Potenza, le difficoltà delle grandi nel Girone C e il sorprendente rendimento del Cosenza di Federico Coppitelli. Ma anche la corsa al vertice negli altri raggruppamenti, il ruolo dell'FVS e soprattutto la funzione che la Serie C dovrebbe avere nella crescita del calcio italiano. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Valerio Bertotto, intervenuto ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com.

Mister Bertotto, partiamo dal Girone C. Il Potenza ha perso una partita, ma le dirette concorrenti non sono riuscite ad approfittarne. Che segnale rappresenta per la squadra di Tisci e per le inseguitrici?

"Può essere considerato un piccolo regalo del weekend, ma certamente non intacca il meraviglioso percorso che questa squadra sta facendo. Il Potenza sta costruendo la propria posizione di classifica attraverso un bel gioco e prestazioni importanti, assolutamente meritate. Fino a questo momento non aveva mai commesso passi falsi che potessero concedere alle altre squadre la possibilità di avvicinarsi. Quello di questo fine settimana è stato un piccolo inciampo che, fortunatamente per il Potenza, non ha avuto conseguenze particolarmente pesanti".

Le tre grandi del raggruppamento, Bari, Catania e Salernitana, non riescono ad ingranare. Quanto è complicato individuare una vera antagonista per il Potenza?

"La sua analisi è assolutamente corretta. Tra le tre grandi, la Salernitana è quella che sta incontrando le maggiori difficoltà. Il Bari, invece, sta dando continuità ai risultati, ma probabilmente non ha ancora il rendimento necessario per approfittare delle occasioni che si presentano, come quella di questo weekend dopo la sconfitta del Potenza. I punti da recuperare sono comunque tanti: senza un ruolino di marcia che consenta di mantenere un passo da vertice, conquistando anche vittorie pesanti, diventa complicato pensare di arrivare al primo posto. In questo momento considero il Bari la prima candidata, semplicemente perché è la squadra più vicina alla vetta. Ci sono comunque realtà che stanno facendo molto bene, come la Scafatese e il Monopoli, che sta disputando un grande campionato, oltre all'Inter Under 23, protagonista di un percorso importante. Per potenzialità e struttura, però, il Bari è sicuramente la squadra più attrezzata tra quelle che possono ambire a insidiare il Potenza. In questo momento, comunque, la formazione lucana è davvero forte".

Restando nel Girone C, merita un plauso Federico Coppitelli e il suo Cosenza. Nonostante tutte le difficoltà societarie e ambientali nelle ultime cinque giornate ha conquistato più punti persino del Potenza. Come si spiega questo rendimento?

"Considerando i numeri e la situazione di partenza, difficilmente qualcuno avrebbe immaginato che si potesse arrivare a questi risultati. Questa è la forza di chi ha idee, volontà e serenità nell'affrontare le problematiche. È inevitabile che a Cosenza ci siano state e ci siano tuttora diverse difficoltà, ma quello che stanno facendo il mister e i suoi ragazzi è sicuramente qualcosa di importante. Ha citato le ultime cinque partite, caratterizzate da risultati davvero encomiabili, che hanno permesso alla squadra di creare ancora più positività all'interno del gruppo di lavoro. È proprio questo che ti spinge ad andare oltre le difficoltà. Tutti possono attraversare momenti positivi e negativi, ma bisogna saper gestire soprattutto le difficoltà concrete, quelle che si incontrano quotidianamente sul campo e durante gli allenamenti. Penso anche a situazioni che possono diventare elementi di forte disturbo. Se, però, sei bravo a trasmettere un messaggio diverso all'interno del gruppo e a mantenerlo unito, riesci a ottenere risultati come quelli che sta conseguendo il Cosenza".

Passiamo al Girone A, dove troviamo l'Union Brescia al comando, proprio come ci si poteva aspettare alla vigilia. Alle sue spalle, però, ci sono Cittadella e Trento. Quale delle due realtà la convince maggiormente?

"Nel Girone A c'è un bel terzetto di squadre, diverse per storia, provenienza e attitudine, che si stanno giocando il vertice e rendendo molto interessante questa prima parte di campionato. È chiaro che il Brescia, per blasone, storia e una realtà consolidata anche in Serie A per tanti anni, attira inevitabilmente maggiormente i riflettori. Le altre due squadre, però, se la stanno giocando con grande determinazione e sono lì, a ridosso della vetta, nel giro di appena due punti. È un raggruppamento molto equilibrato, con tre formazioni che stanno dimostrando di avere le qualità per competere".

Nel Girone B, invece, lo Spezia guida la classifica, ma deve guardarsi dal Ravenna, che non sembra intenzionato a mollare la presa. Che giudizio dà sulla lotta al primo posto?

"Lo Spezia sta facendo qualcosa di davvero bello, attraverso prestazioni di qualità, un buon gioco e idee interessanti. Tuttavia, come giustamente ha ricordato, il Ravenna non molla. È leggermente attardato, ma resta lì, pronto ad approfittare di un eventuale passo falso della squadra che lo precede. Torniamo al discorso fatto in precedenza per il Girone C: quando una formazione di vertice incontra un piccolo inciampo, le inseguitrici devono essere pronte a sfruttare l'occasione. Anche nel Girone B, quindi, la corsa resta aperta".

Veniamo al FVS. Le critiche non mancano, soprattutto per i tempi necessari a prendere una decisione. C'è chi sostiene addirittura di preferire un errore arbitrale a diversi minuti di attesa. Qual è la sua posizione?

"Sono decisamente favorevole alla tecnologia. Sarebbe sciocco, nel 2026, non utilizzare i mezzi a disposizione per agevolare il lavoro degli arbitri ed evitare polemiche magari sterili, che possono nascere quando non si riesce a vedere se un pallone abbia superato o meno la linea di porta oppure quando non viene rilevato un fallo evidente in area di rigore. È altrettanto vero, però, che in Serie C la tecnologia utilizzata non è sempre proporzionata a quella disponibile in Serie A. Di conseguenza, alcune situazioni che sembrano lampanti potrebbero non risultare altrettanto chiare nelle immagini, magari perché mancano telecamere oppure perché la qualità dei video non è sufficientemente elevata. Invece di eliminare il dubbio, si rischia così di alimentare ulteriormente le polemiche. A questo si aggiungono i tempi necessari all'arbitro per visionare le immagini, che possono dilatare l'attesa e generare altre discussioni. Tutto questo non contribuisce certamente alla serenità degli arbitri e di chi, in quel momento, sta semplicemente svolgendo il proprio lavoro".

Chiudiamo con una riflessione più ampia. Che cosa le piace della Serie C e quale caratteristica di questo campionato vorrebbe vedere valorizzata anche nelle categorie superiori, in Serie B e Serie A?

"Ritengo che la Serie C debba rappresentare un serbatoio per il calcio italiano. Lo dico anche in virtù della mia esperienza da commissario tecnico delle Nazionali giovanili, con le selezioni Under 21, Under 18 e Under 16, incarico che ho ricoperto per tre anni. Ho avuto il piacere di lavorare con ragazzi che hanno poi intrapreso percorsi meravigliosi: molti sono arrivati in Serie A e qualcuno ha anche vinto un Europeo. Mi aspetto che la Serie C possa diventare sempre più un bacino dal quale le categorie superiori possano attingere per dare nuova linfa al nostro calcio. Ci sono buoni giocatori che magari riescono a esplodere un po' più tardi rispetto alla normalità, ma ai quali bisogna concedere fiducia e tempo per maturare. La difficoltà del campionato, in tutti e tre i gironi, è elevata e proprio per questo diventa un'esperienza formativa per chi ha voglia di emergere. È un torneo impegnativo, che mette i calciatori nelle condizioni di ambire a qualcosa di superiore. Questa, secondo me, dovrebbe essere la visione generale della Lega Pro".