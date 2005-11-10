José Mourinho, tecnico del Real Madrid, è intervenuto nel giorno di vigilia della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. Queste le parole dello Special One: "Loro sono una buona squadra, che vale più del suo attuale punteggio, e sono venuti qui per vincere. Giocatori come Kostic e Perisic hanno anni di esperienza nelle competizioni europee. Non è facile ma vogliamo ottenere i punti che mancano per evitare di finire in un playoff che non vorremmo giocare".

Vinicius tornerà al suo livello?

"Credo di sì, credo che tornerà a esprimersi al massimo del suo potenziale. È ancora giovane. Le persone possono dimenticare che è arrivato molto presto e che forse ha raggiunto un livello altissimo troppo in fretta. Ha vinto tutto. Ma, come ho sempre detto, anche quando tutti volevano distruggerlo, io sostenevo che fosse un ragazzo molto bravo e dotato di grande empatia. Questo è fondamentale. Ha avuto un ottimo impatto, con un contributo importante (contro il Celta). Anche contro il Villarreal, nella precedente partita prima della sosta, aveva cambiato il volto della gara. Aveva segnato un gol che poi gli è stato annullato e successivamente è rimasto fuori per quattro partite. Forse si è interrotto proprio in quel momento un percorso di crescita e di ritorno alla migliore condizione. Magari è stata quell'espulsione, con le conseguenti quattro giornate di squalifica, a interrompere il suo percorso. Questo fine settimana è entrato bene e ha contribuito a cambiare la partita. Domani giocherà e ci aspettiamo di vedere la sua versione migliore".

Le chiedo di Nico Paz...

"Non è un mio giocatore (ride, ndr)".

Tanti infortuni in questo inizio stagione: stiamo arrivando al punto di rottura?

"Penso che se vogliamo soldi, dobbiamo lavorare sodo, dobbiamo correre dei rischi. Questa è la vita. Se un giocatore volesse scioperare perché giochiamo troppo, potremmo proporre un taglio del 50% degli stipendi. Il denaro è un fattore importante. Dobbiamo adattarci, dobbiamo sopportare le difficoltà. Dobbiamo adattarci a una nuova situazione, il che è difficile. Noi che lavoriamo a livello di club ci chiediamo perché ci siano così tanti impegni delle nazionali, a cosa servono questi viaggi, questa Nations League che sembra non contare nulla. È un conflitto, ma alla fine è tutta una questione di soldi".

Pensa che qualcuno dei suoi giocatori sarà un grande allenatore?

"Non so ma noi parliamo sempre di calcio. È troppo presto per pensare a giocatori che un giorno potrebbero diventare allenatori. Abbiamo molti giovani e pochi a fine carriera. Penso che Bernardo Silva sarà il presidente del Benfica, ma dubito che diventerà un allenatore".

Luis Enrique ha detto che accetterebbe meno soldi in cambio di non fare conferenze stampa...

"Non io (ride, ndr). 'Stessa ruota, stesso stipendio' (modo di dire per rivendicare la parità di retribuzione a parità di mansione, ndr)".