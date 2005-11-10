Oggi è già giornata di vigilia di Champions League per il Napoli. La formazione di Massimiliano Allegri sarà impegnata domani sul campo del Manchester City, in difficoltà nelle ultime settimane di Premier League. Alle 13 Enzo Maresca, allenatore dei Citizens, interverrà in conferenza stampa per presentare la partita. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro con i media.

Comincia la conferenza stampa: "De Bruyne? Ho ottimi ricordi, è un top player, un giocatore eccezionale, uno dei più importanti qui al City. Siamo contenti di rivederlo, sarà il benvenuto".

Sul momento complicato del Manchester City.

"Noi vogliamo sempre vincere, a prescindere dalla competizione. Veniamo da quattro partite di fila senza vittorie e questo è un peccato. Domani dobbiamo continuare il nostro percorso".

Quant'è importante qualificarsi tra i primi 8?

"La cosa importante è qualificarsi, poi anche se non si finisce tra i primi otto c'è lo spareggio. Però già giochiamo tante partite, quindi il nostro obiettivo è finire tra i primi otto per evitare di giocarne altre due".

Il punto sugli infortunati?

"Matheus Nunes torna, Semenyo resta fuori. Qualche dubbio dopo la partita di sabato c'è, decideremo oggi".

Ancora su De Bruyne.

"Tra i migliori. A livello umano, personale, per la storia di questo club ha alzato tutti i trofei degli ultimi dieci anni. E' molto cortese, una persona perbene, è stato un piacere lavorare con lui".

Stai sperimentando a centrocampo. Quant'è difficile?

"Non è una questione complicata, si tratta solo di conoscersi bene. Io devo capire bene. Devo capire chi è il giocatore più indicato per una partita o per un'altra. Ma non parliamo solo del centrocampo, il discorso vale anche per la difesa. Fa parte del processo. Dobbiamo quasi ricominciare dopo dieci anni con lo stesso allenatore, le stesse parole. Non è facile ricominciare così da un momento all'altro. Quello che sto facendo adesso è una cosa normale. Dobbiamo trovare un equilibrio tra difesa e centrocampo, e lo si fa giocando con continuità e regolarità".

Matheu Nunes è out per lo stesso infortunio?

"No, questo è un problema alla caviglia, ma ora sta bene. Ci sono tante partite, ed è per questo che faccio un po' di turnover. Questa è una maratona, non sono i 100 metri. Mi piacerebbe avere sempre i migliori in campo, ma sarebbe difficile anche per loro. Non voglio ammazzare i giocatore".

Chi giocherà come terzino destro senza Nunes?

"Finora abbiamo fatto giocare Lewis o qualcun altro. E' meglio Nunes in quella posizione, Khusanov lo preferisco da centrale. Ma bisogna sempre trovare il giocatore più indicato. Khusanov comunque ha giocato bene in quella posizione".

Allegri ha parlato di partita proibitiva: si aspetta un Napoli arrendevole o è solo strategia la sua?

"Macché! In Italia siamo abbastanza bravi a piangere. Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro. Mi aspetto un Napoli forte, come l'ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura".

Come potete fare dei passi in avanti in difesa?

"Dobbiamo ritrovare l'equilibrio delle prime dieci partite. I numeri ci dicono che offensivamente abbiamo creato tanto e difensivamente abbiamo concesso poco. Nelle quattro sconfitte di Premier League abbiamo creato quasi 8 di xG e abbiamo concesso 3,5 xG. Però abbiamo fatto tre gol e concesso otto gol. Il problema quindi è chiaro: serve equilibrio".

Come si può battere il Napoli?

"Ho visto il Napoli col Torino e con la Lazio, è una squadra forte, fisica, con giocatori forti. McTominay sta facendo bene, De Bruyne e Hojlund sono top player e c'è Lang che è in forma. Sarà una partita tosta".

E' stato tra i candidati per la panchina del Napoli?

"A marzo, aprile e maggio ci sono stati dei contatti con una squadra italiana ma non con il Napoli. Del Napoli non ho mai sentito il presidente, non ho mai sentito nessuno".

Che atteggiamento si aspetta dal Napoli?

"E' una squadra che attende ma propone anche. Nelle partite che ho analizzato, anche quando attende nel momento in cui recupera palla è molto pericoloso. Mi aspetto una gara difficilissima, come sempre in Champions League e contro le squadre italiane".

Le piacerebbe tornare in Serie A ad allenare? Cosa deve fare il calcio italiano per raggiungere i livelli della Premier League?

"In futuro non si sa mai. Io sono felicissimo di essere qui, perché questo è un grandissimo club, un'organizzazione che negli ultimi 17 anni ha cambiato tre allenatori. Questo dimostra un po' come si lavori in modo diverso, paragonandolo al mio paese. Per il calcio italiano, invece, dico che la soluzione non è una. Se siamo dove siamo, c'è da cambiare qualcosa. Ormai sono 15 anni che sono all'estero. Non lo so, secondo me c'è da cambiare tanto. Bisogna essere un po' più coraggiosi. L'Italia, non solo nel calcio, è legato un po' al vecchio. Invece bisogna essere coraggiosi perché se gli altri avanzano non si può rimanere fermi. Io non credo che l'Italia sia scarsa a livello giovanile. E se lo fosse sarebbe perché si lavora male coi giovani. Ogni volta che c'è la mancanza di un Mondiale o di qualche altra cosa, si dice che è il momento di cambiare. Ma alla fine non si cambia niente (lo dice in napoletano, ndr)".

Cosa pensa del Napoli?

"Il Napoli l'ho visto, l'ho analizzato. E' una squadra che crea, anche quando non vince. Ha dei singoli importanti".

Come mai secondo lei il rendimento di De Bruyne in Italia è stato al di sotto delle aspettative?

"Non lo so sinceramente, è già difficile giudicare quando sei dentro, quando sei fuori è ancora peggio. KDB è un ragazzo spettacolare, top, vuole fare bene e vuole lavorare. Se è contento anche fuori dal calcio darà una grossa mano al Napoli".

- Termina la conferenza stampa di Maresca