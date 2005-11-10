Con la serata di ieri, domenica 22 novembre, si è definitivamente chiusa la 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, primo turno dopo la sosta, che per altro anticipa il secondo turno infrasettimanale del torneo cadetto, categoria che sta definendo sempre di più la propria classifica (CLICCA QUI per il resoconto completo).

Ovviamente, non si sta definendo ovviamente solo la graduatoria della venti compagine in corsa nel torneo cadetto, ma anche la classifica marcatori, che vede ancora Cristian Shpendi del Cesena al comando in solitaria; l'attaccante è per altro tornato al gol nell'anticipo giocato venerdì, ed è ora a un passo dalla doppia cifra. Andiamo dunque a vedere tutto quello che è accaduto, ricordando che vengono riportate le prime cinque posizioni e che il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati.

9 gol: C. Shpendi (2; Cesena)

7 gol: Belotti (Modena), Di Nardo (1; Juve Stabia), Johnsen (Palermo), Mosquera (Hellas Verona), Vavassori (Palermo)

6 gol: Bonazzoli (1; Cremonese)

5 gol: Cheddira (Avellino), Pittarello (Catanzaro/Pisa), Ruocco (Mantova), Russo (Avellino)

4 gol: Ambrosino (Modena), Rubino (Carrarese), Saporiti (1; Empoli), Siatounis (Benevento), Silipo (Ascoli), Tutino (Sampdoria)