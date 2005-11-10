Da oltre un anno c’è una sola certezza nelle partite del Catanzaro: l’assenza dello 0-0 come risultato finale. Se gli ultimi due tornei della squadra giallorossa sono al momento agli antipodi – con l’esaltante cavalcata di un anno fa fino alle porte della promozione e il pessimo avvio in questa con l’ultimo posto in coabitazione con l’Empoli – la costante è l’assenza di quel preciso risultato che da 49 gare manca all’appello.

L’ultima volta contro la Sampdoria

L’ultimo pareggio senza reti dei calabresi infatti è arrivato il primo ottobre del 2025, oltre un anno fa dunque, contro la Sampdoria. Dopo di allora quel risultato non si è più riproposto nelle 49 gare disputate con la squadra, che nel bene e nel male, ha sempre trovato la via della rete anche nelle gare in cui è arrivato un solo punto. Un’astinenza che chissà fino a quando è destinata a durare con all’orizzonte lo scontro diretto contro la Juve Stabia, che viaggia a una media di appena più di un gol subito a partita, dove però lo 0-0 rappresenterebbe un risultato poco utile a entrambe.