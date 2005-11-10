Insieme ad Enzo Maresca, ci sarà Jeremy Doku in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Napoli, match valevole per la quinta giornata della 'Fase Campionato' della Champions League. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale dell'incontro con i media.

13.18 - Comincia la conferenza stampa.



Come giudichi il tuo inizio di stagione?

“Penso di poter fare meglio. Ho avuto un infortunio all'inizio della stagione, poi sono rientrato e credo di aver fatto abbastanza bene. Abbiamo ottenuto diverse vittorie consecutive, successivamente le cose si sono complicate. Stiamo attraversando qualche difficoltà, ma sono convinto che riusciremo a riprenderci”.

Il Manchester City ha cambiato tanti giocatori e anche allenatore. Quanto incidono queste novità?

“La gente guarda sempre ai risultati immediati, ma l'arrivo di nuovi giocatori e di un nuovo allenatore non deve essere una scusa. Serve semplicemente un po' di tempo per adattarsi ai cambiamenti. Bisogna avere pazienza, anche se sappiamo benissimo che in un club come il Manchester City non possiamo permetterci di perdere tempo. Dobbiamo vincere le partite”.

È stata difficile la decisione di rinnovare il contratto con il Manchester City?

“Assolutamente no, è stata una scelta molto semplice. Basta pensare alla grandezza di questo club e ai trofei che ha conquistato. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui, anche mia moglie e mia figlia si trovano benissimo. Dire sì al Manchester City è stato facilissimo, non ho dovuto pensarci troppo. Sono contento di tutto, anche del nuovo contratto”.

La possibile sentenza della Premier League sulle accuse al Manchester City ha influito sulla tua decisione?

“No, assolutamente. Ho firmato perché sono felice qui e non ho pensato ad altro. So che per voi giornalisti è un argomento importante, ma in questo momento dobbiamo concentrarci sulle partite contro Napoli e Arsenal. Abbiamo già tante cose di cui parlare. Non credo di essere la persona giusta per commentare quelle accuse, preferisco parlare di calcio e di quello che succede in campo”.

Vi aspetta una settimana molto importante, prima il Napoli e poi l'Arsenal. Come vi sentite?

“L'Arsenal è sicuramente una delle squadre da battere, sappiamo che lotterà con noi per il titolo. Ma il campionato si decide soprattutto tra marzo e aprile. Adesso non possiamo permetterci di perdere altri punti, però non dobbiamo pensare continuamente alla classifica o alla vittoria finale. Dobbiamo affrontare una partita alla volta. Quando arriveremo a marzo o aprile vedremo quale sarà la nostra situazione”.

Quali sono le principali somiglianze e differenze tra Guardiola e Maresca?

“Per quanto mi riguarda, soprattutto quando ho il pallone tra i piedi, non è cambiato praticamente nulla. Guardiola e Maresca mi chiedono più o meno le stesse cose: essere aggressivo, puntare gli avversari, segnare e fornire assist. Ci sono alcune differenze dal punto di vista tattico, ma personalmente il mio ruolo è rimasto molto simile. Continuo a giocare sulla fascia, vicino alla porta avversaria. Forse per i centrocampisti e i difensori i cambiamenti sono stati maggiori. Quando arriva un nuovo allenatore serve tempo per capire perfettamente i movimenti, gli schemi e quello che vuole da ciascuno di noi. Partita dopo partita stiamo migliorando e comprendendo sempre meglio le sue richieste”.

Vorresti giocare con maggiore continuità? E cosa manca al City per tornare a segnare con regolarità?

“Io vorrei giocare sempre, perché giocare a calcio è la cosa più bella. Però abbiamo una rosa molto ampia, con tanti calciatori di qualità in ogni ruolo. L'allenatore deve fare delle rotazioni e gestire tutti, anche per evitare gli infortuni. Per quanto riguarda il nostro attacco, stiamo creando occasioni e arriviamo spesso vicino alla porta avversaria, ma probabilmente ci manca qualcosa nell'ultimo passaggio e nella conclusione. Dobbiamo tornare a sfruttare meglio le opportunità che costruiamo. A volte basta un episodio positivo per sbloccare tutto e ritrovare il nostro livello”.

È anche una questione di fiducia?

“Personalmente, quando scendo in campo, mi sento sempre fiducioso. Non penso di aver perso sicurezza nei miei mezzi. Come squadra dobbiamo sicuramente segnare di più, questo è evidente. Ma sono convinto che possa bastare un momento positivo per cambiare le cose”.

Come state lavorando sul pressing e sull'aggressività?

“Durante gli allenamenti prepariamo molto bene le partite e sappiamo cosa dobbiamo fare. Poi, però, quando si scende in campo, le cose possono cambiare. Anche gli avversari studiano il nostro gioco, si preparano per metterci in difficoltà e possono modificare il loro piano durante la gara. Dobbiamo essere bravi ad adattarci, sorprenderli e giocare in maniera più propositiva. La preparazione è importante, ma bisogna anche saper reagire a quello che succede durante i novanta minuti”.

Il pressing è cambiato rispetto a quello richiesto da Guardiola?

“Bella domanda! Direi che il nostro pressing è molto simile a quello di prima. Cerchiamo sempre di non concedere spazio agli avversari e di recuperare il pallone il più velocemente possibile. Naturalmente ci sono alcuni piccoli dettagli tattici differenti, ma non credo che rappresentino un cambiamento così grande”.

Domani ritroverete Kevin De Bruyne da avversario. Che effetto ti farà?

“Kevin è una persona davvero speciale e un calciatore incredibile. Ho avuto la fortuna di giocare con lui qui al Manchester City e continuo a farlo nella nazionale belga. È un giocatore che riesce ad anticipare le giocate, vede cose che gli altri non riescono nemmeno a immaginare. Siamo tutti molto contenti di rivederlo domani. Nell'ultima partita contro di noi era stato sostituito dopo un'espulsione, quindi non aveva potuto giocare molto. Sono felice di continuare a condividere il campo con lui in nazionale. Naturalmente qui siamo tutti competitivi e vogliamo dare il massimo per vincere, ma è sempre bello rivedere Kevin”.