Le due settimane di sosta per le nazionali non rallentano la Roma: i giallorossi non si fermano più e travolgono anche il Parma di Alberto Gilardino. Al Tardini finisce 1-5 per la squadra di Gian Piero Gasperini, trascinata soprattutto da uno straordinario Donyell Malen, autore di ben quattro reti. Una prova di forza dei capitolini, capaci di reagire anche alle difficoltà e di confermare uno stato di forma offensivo impressionante.

Roma, 1-5 al Parma: Super Malen e un attacco da record Quello della Roma, infatti, non è soltanto un momento positivo, ma un avvio di campionato che entra direttamente nella storia della Serie A. Con le cinque reti messe a segno in Emilia-Romagna, i giallorossi salgono infatti a quota 36 gol nelle prime 12 giornate, diventando la squadra più prolifica di sempre a parità di gare giocate. Superato anche il precedente primato della Juventus 2017/18, che si era fermata a 35. La formazione di Gasperini viaggia dunque a una media di tre reti a partita, un dato che racconta meglio di qualsiasi altra considerazione la crescita e l'efficacia del reparto offensivo.