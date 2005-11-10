Roma forza 5: distrutto anche il Parma. Malen guida un attacco da record
Marco Campanella
Le due settimane di sosta per le nazionali non rallentano la Roma: i giallorossi non si fermano più e travolgono anche il Parma di Alberto Gilardino. Al Tardini finisce 1-5 per la squadra di Gian Piero Gasperini, trascinata soprattutto da uno straordinario Donyell Malen, autore di ben quattro reti. Una prova di forza dei capitolini, capaci di reagire anche alle difficoltà e di confermare uno stato di forma offensivo impressionante.
Roma, 1-5 al Parma: Super Malen e un attacco da record
Roma, Gasperini: “Crescita tecnica e fiducia. Ora possiamo vincere anche di fronte agli episodi negativi”
Lo stesso Gasperini, in conferenza stampa, ha sottolineato il valore del percorso collettivo: “Questo è comunque frutto di crescita tecnica e fiducia da parte di tutta la rosa. Non è solo il gol, ma anche la qualità del passaggio e dell'azione con tutti i giocatori”. Il tecnico ha poi evidenziato la reazione dei suoi ragazzi: “Adesso abbiamo la potenzialità di vincere la partita anche di fronte a episodi negativi”. Una Roma che corre con sempre maggiore consapevolezza dei propri mezzi.