Il Flamengo ha conquistato il decimo titolo brasiliano della propria storia nella notte italiana fra sabato 21 e domenica 22 novembre al Nubank Parque di San Paolo, campo del Palmeiras, grazie ad un pareggio per 1-1. Con questo risultato la squadra rossonera ha raggiunto quota 80 punti, diventando matematicamente irraggiungibile per il Palmeiras, fermo a 74 punti con tre vittorie in meno.

Altro titolo per Danilo. Il ds Boto: "Che lavoro negli ultimi anni"

Altro titolo per l'ex Juventus Danilo, che ha vinto il suo 34º trofeo in carriera. Festeggiano anche l'altro ex bianconero Alex Sandro, gli ex giocatori della Fiorentina Pulgar e Pedro, l'ex Milan Paqueta e l'ex Napoli e Verona Jorginho. Altro titolo anche per il direttore sportivo del Flamengo, José Boto: "Questo titolo significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro per costruire questa squadra negli ultimi anni", ha detto il dirigente dopo il successo. Si tratta del sesto titolo del dirigente portoghese con il Flamengo.