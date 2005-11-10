Si preannuncia una vera e propria asta internazionale per Daniel Svensson, terzino sinistro svedese classe 2002 diventato uno dei punti fermi del Borussia Dortmund, a soli 24 anni, il laterale svedese ha acceso l'interesse delle principali potenze del calcio europeo, scatenando un intreccio di mercato che coinvolge direttamente anche la Serie A.

Il derby d'Italia e la concorrenza straniera

Sulle tracce del calciatore ci sono infatti tre big del nostro campionato: Milan, Juventus e Inter hanno inserito il suo nome nelle rispettive liste per rinforzare la corsia mancina, le società italiane, tuttavia, dovranno vedersela con una concorrenza agguerrita e dotata di ben altra potenza economica. Dall'Inghilterra si registra il forte pressing di Liverpool, Arsenal e Manchester United, pronte a darsi battaglia per portarlo in Premier League, mentre dalla Spagna osserva con grande attenzione l'evolversi della situazione anche il Real Madrid.

Il retroscena di Di Marzio e le difficoltà del Milan

A fare chiarezza sullo scenario legato ai club italiani era intervenuto nei mesi scorsi anche l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, analizzando in particolare la posizione del Milan.

Pur confermando l'apprezzamento da parte della dirigenza rossonera, Di Marzio aveva sottolineato come la trattativa per i rossoneri fosse tutt'altro che semplice, le incertezze legate alla pianificazione tecnica e la necessità di avere garanzie sulla qualificazione in Champions League rappresentano infatti freni importanti per affondare il colpo su un profilo così ambito.

Il muro del Dortmund e la valutazione

Il Borussia Dortmund, dal canto suo, si gode l'esplosione del giocatore e prepara il terreno per massimizzare un'eventuale cessione.

Arrivato in Germania dai danesi del Nordsjælland per appena 6,5 milioni di euro, Svensson ha visto schizzare alle stelle la propria valutazione grazie a prestazioni di altissimo livello tra Bundesliga e Champions League.

Blindato da un contratto fino al 2029, il club giallonero non intende svendere il proprio gioiello, la base d'asta per sedersi al tavolo parte da almeno 30 milioni di euro, ma le richieste tedesche per lasciarlo partire potrebbero facilmente salire fino a toccare quota 40-45 milioni. Per Milan, Juventus e Inter la strada è in salita, ma la sfida alle big europee è ufficialmente lanciata.