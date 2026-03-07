Juventus-Pisa, le formazioni ufficiali: Perin al posto di Di Gregorio, Gatti e Thuram titolari

Dopo il pareggio arrivato nei minuti finali contro la Roma, la Juventus cerca immediatamente il riscatto per restare agganciata alla corsa Champions. La squadra bianconera non può permettersi passi falsi, anche perché le rivali continuano a muoversi: nel weekend sono già arrivati i successi di Napoli e Como, che tengono alta la pressione nella parte alta della graduatoria.

Per la sfida contro il Pisa, Luciano Spalletti conferma Mattia Perin tra i pali, con Di Gregorio ancora in panchina per la terza partita di fila. A centrocampo Thuram vince il ballottaggio con Koopmeiners per il ruolo in cabina di regia. In difesa spazio alla coppia composta da Gatti e Bremer, mentre in avanti resta confermato l’assetto offensivo già visto nelle ultime settimane: David agirà da riferimento centrale, sostenuto alle sue spalle dal trio formato da Conceicao, McKennie e Yildiz. Sul fronte opposto, Oscar Hiljemark deve invece fare ancora i conti con l’emergenza tra i pali: sarà Nicolas Andrade a difendere la porta della formazione toscana. In attacco, accanto a Moreo, troverà spazio Durosinmi.

Le formazioni ufficiali di Juve-Pisa

JUVENTUS (4-2-3-1); Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie,Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

PISA (3-5-2): Nicolas; Coppola, Caracciolo, Calabresi; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.