Juventus, senti Giaccherini: "Sorloth, Balogun o Scamacca? Farei di tutto per Varela"

Siamo nella sosta per le nazionali ed è tempo di fare i primi bilanci per capire cosa aggiustare nel mercato di gennaio. In casa Juventus il tema è sempre lo stesso: quello dell'attaccante di riferimento. Quale può essere il giocatore giusto sul quale puntare? L'ex esterno bianconero, Emanuele Giaccherini, non ha dubbi al riguardo e fa un nome preciso.

Le parole di Giaccherini sul mercato della Juve

Ecco la riflessione di Giaccherini in una intervista rilasciata a Tuttosport: "Leggo e sento parlare tanto in questi giorni di Sorloth, Balogun e Scamacca: sono tutti ottimi attaccanti, ma se fossi nella Juve non avrei dubbi su chi puntare in avanti. A chi alludo? Farei di tutto per prendere Varela", le sue parole.

Poi Giak aggiunge sul bomber del Monza: "Sarebbe perfetto per i bianconeri. Ho fatto come seconda voce ad Inter-Monza alla prima giornata di campionato e ho visto fin da subito un giocatore di grandissimo livello. Non a caso ha avuto un grande impatto in Serie A, tanto da essere capocannoniere al primo anno", assicura.

Sui vari Nico Gonzalez, Alajbegovic, Boga, Zhegrova e Conceicao, Giaccherini spiega: "Su chi dovrebbe puntare con decisione Spalletti? Conceicao mi piace tantissimo, ma alla fine dell’anno porta pochi gol e assist. Chico crea tanto, ma concretizza poco. Resta comunque un elemento in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie. Oltre a lui darei fiducia ad Alajbegovic: il bosniaco può definitivamente esplodere, può essere il nuovo Yildiz".