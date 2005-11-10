Giaccherini: "Parlare di Champions alla Juve è riduttivo, 4° posto obiettivo minimo"

L'ex centrocampista Emanuele Giaccherini, premiato al 'La Clessidra' ad Anghiari, ha parlato a TMW a margine dell'evento: "C'è una parola che mi rappresenta più di tutte ed è 'volontà': ne ho messa tanta per arrivare dove sono arrivato, partendo dal basso. Dico ai ragazzi di crederci, non mollare mai e inseguire i sogni con determinazione. Niente è impossibile nella vita".

La Juventus cosa ha significato?

"Un punto non d'arrivo ma di partenza, perché dovevo dimostrare di poter meritare quella maglia. Mi hanno dato l'occasione di vincere scudetti e raggiungere la nazionale. Conte? Antonio per me è stato tutto, colui che mi ha dato l'occasione di giocare in un grande club e vincere, maturando anche come uomo".

Più difficile vincere lo scudetto col Napoli come lui o come ha fatto prima Spalletti?

"Per me era più difficile quello di Conte, il Napoli veniva da un 10° posto e doveva ricostruire dalle macerie. In questo credo sia il numero uno al mondo".

Cosa serve a questa Juventus?

"Manca qualche nome, dei giocatori he abbiano un carisma diverso rispetto a chi è in questo momento alla Juve. Manca il DNA, lo spirito e l'appartenenza: Spalletti è un grandissimo allenatore e sa cosa serve, ma ha un lavoro difficile da fare. Lo zoccolo duro, determinante per i successi bianconeri, in questo momento non c'è".

Chi può aiutare?

"Locatelli è uno che manca, come Yildiz. Gatti o Vicario conoscono la storia della Juve, ci metto anche Bremer: con questi, aggiungendo altri di qualità e di livello, la Juve deve costruire lo zoccolo duro. Se italiano, ancora meglio".

Giocano per la Champions?

"Per me è l'obiettivo minimo, alla Juve giochi per vincere e parlare di Champions è riduttivo. Siamo all'inizio, il percorso è ancora lungo".

Sorpreso dalla Lazio?

"La squadra che meno ci si aspettava potesse essere lì. Da stimolo anche per chi è dietro, come Juventus o Napoli".

Stasera sarà premiato Alvini.

"Sono contentissimo per il mister, sta facendo qualcosa di straordinario. Ha un'umiltà da ascoltare, mi ha fatto anche il corso a Coverciano per il patentino UEFA A. Dalle sue parole c'è solo da apprendere, spero si toglierà soddisfazioni".

La Nazionale ha un futuro con Mancini?

"Sì, il percorso è appena iniziato e ci sono tanti giovani. La strada è giusta".