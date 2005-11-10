Van Dijk in scadenza con il Liverpool. Se non rinnova, ci pensa Cardinale per il Milan

Emerge una pista di mercato a sorpresa per il Milan in vista della prossima estate, quella che potrebbe portare il pluripremiato centrale di difesa Virgil Van Dijk (35 anni) a vestire la maglia rossonera del Diavolo dopo il 30 giugno prossimo, quando il suo contratto con il Liverpool arriverà alla sua scadenza. Le parole del centrale olandese dal ritiro degli oranje sul suo futuro, infatti, sono arrivate anche all'orecchio del proprietario rossonero Gerry Cardinale.

Concorrenza turca e dall'Arabia Saudita

Van Dijk tra l'altro è anche molto apprezzato da Ibrahimovic oltre che da Cardinale. La concorrenza, però, non manca, a partire dalle società più ricche della Turchia (Galatasaray, Fenerbahce e Trabzonspor, dove si riformerebbe l'asse di Liverpool con Salah) ma anche in Arabia Saudita.

Le parole del difensore dal ritiro degli Oranje

A parlare del suo futuro è stato in questi giorni proprio Van Dijk, con queste parole: "Se si prolunga, tanto meglio. Altrimenti, andrò altrove. Non c'è nulla da segnalare per il momento, ma questo non significa che sono in panico. Mentalmente sto bene; fisicamente ho avuto un piccolo problema in queste ultime due settimane, ma sto facendo tutto il possibile per essere presente sul campo".