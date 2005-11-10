Italia, Mancini: "Quando si inizia un percorso si pensa sempre di fare il massimo"

Al termine del match vinto contro la Francia, il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Stasera ci siamo stati. Era importante. Sono in queste partite che i ragazzi possono migliorare e crescere. Ci siamo stati e siamo felici".

Cosa hai detto all'intervallo? Perché nel primo tempo ci sono state un po' di distrazioni.

"Nel primo tempo c'è stata la distrazione del gol subito. Purtroppo sono cose che capitano. Lì siamo stati bravi perchè potevamo andare in bambola perché ci pressavano. Dopo dieci minuti dal gol subito abbiamo iniziato a giocare bene".

Il rigore non doveva calciarlo Sebastiano Esposito. Ti sei arrabbiato?

"Sì perché nell'elenco i rigorista è Pio e ha tirato Seba".

Hanno deciso in campo?

"No. Non devono decidere in campo".

Primi nel girone: l'avreste mai pensato?

"Quando si inizia un percorso si pensa sempre di fare il massimo. Io penso di fare il massimo anche quando le situazioni purtroppo possono sembrare abbastanza difficili. Abbiamo delle qualità. Dobbiamo crescere, siamo primi ma questo non conta nulla perché la prossima può cambiare tutto in testa al gruppo. Siamo tutte lì".