Ignazio Abate ha convocato 24 calciatori per la partita che il Torino affronterà oggi contro il Napoli di Allegri. L'unico assente per il tecnico italiano è Israel, con Vlasic che recupera ed è regolarmente a disposizione. In attacco arruolato anche Pellegri con i soliti Adams, Kulenovic e Simeone. Torna a pieno regime pure Mandragora, assenza che si era sentita durante le scorse gare.

La lista completa

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero

Difensori: Belghali, Coco, Comert, Comuzzo, Ismajli, Patterson, Bragança, Fortini

Centrocampisti: Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora

Attaccanti: Oristanio, Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata