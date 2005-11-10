Oggi Napoli-Torino, i convocati di Abate: Vlasic c'è, Mandragora pienamente recuperato
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Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 17:56Serie A
autore Alessio Del Lungo
21.11.2026 17:56Serie A
Il tecnico italiano ha convocato 24 calciatori per il match del Maradona: presente anche Pellegri tra gli attaccanti a disposizione.
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© foto di Matteo Gribaudi
Ignazio Abate ha convocato 24 calciatori per la partita che il Torino affronterà oggi contro il Napoli di Allegri. L'unico assente per il tecnico italiano è Israel, con Vlasic che recupera ed è regolarmente a disposizione. In attacco arruolato anche Pellegri con i soliti Adams, Kulenovic e Simeone. Torna a pieno regime pure Mandragora, assenza che si era sentita durante le scorse gare.
La lista completa
Portieri: Mascardi, Perri, Siviero
Difensori: Belghali, Coco, Comert, Comuzzo, Ismajli, Patterson, Bragança, Fortini
Centrocampisti: Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora
Attaccanti: Oristanio, Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata
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