Continua a far parlare di sé, e non poteva essere altrimenti, l'intervista che qualche girono fa Antonio Conte ha fatto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. L'allenatore salentino, interrogato sul suo passato alla Juventus ha risposto che quello con i bianconeri è un "cerchio che prima o poi verrà chiuso". Parole che hanno alimentato il dibattito attorno ad un possibile ritorno, vista anche la posizione costantemente in bilico di Luciano Spalletti. Non è tardata ad arrivare la risposta dello stesso Luciano Spalletti. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia (domani, domenica 22 ottobre, all'Allianz Stadium alle ore 12:30), il tecnico toscano ha punto il collega ex Napoli dicendo: "Io trovo assolutamente normale che un tecnico senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United e della Juventus. Non trovo il motivo per tutto questo rumore". Finita qui? Macchè. I giornalisti hanno infatti pungolato nuovamente Spalletti nella domanda successiva, chiedendogli se avrebbe fatto le stesse dichiarazioni al posto di Conte. Ben più netta, in questo caso, la risposta del tecnico della Juventus: "Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L'ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare".

Uscendo da Milanello, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui quelli di TuttoMercatoWeb accorsi per la conferenza di Amorim. Queste le parole del numero uno di Red Bird sul mercato: "Sì, sono pronto. Siamo pronti. Stiamo lavorando molto. Stiamo parlando, discutendo… Il mercato di gennaio non è mai facile, no? Devi essere pronto ed opportunista. Se c’è una cosa che posso promettere è che non faremo nessuna scelta di cui non saremo convinti. Spenderemo, ma lo faremo in modo intelligente. E sempre con il quadro generale del progetto in mente, sempre a stretto contatto con mister Amorim e tutti qui a Milanello. Endrick? È un altro nome che gira. Il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Lui ovviamente è tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto. Vedremo cosa succederà sul mercato”. E sul rinnovo di Rabiot: "Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan”.

Decima vittoria in dodici partite di campionato, la Lazio si potrà godere un'altra settimana in vetta al campionato. La squadra di Gattuso continua a stupire e trascinata dal solito Noslin batte 3-0 il Lecce. Doppietta per l'attaccante, sempre più protagonista con Gattuso, e perla finale di Frattesi.

Un gol per tempo, prima Ramon e poi Da Cunha a disinnescare la trappola tesa dal Cagliari di Pisacane: il Como trova una vittoria di sostanza (2-0), sano cinismo e volontà assoluta di ritrovare la vittoria e i tre punti. Alle spalle la brutta sconfitta con l'Inter, il quarto posto - almeno per il momento - è realtà, in attesa del Milan.