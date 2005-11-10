Juventus, Spalletti insiste per Sorloth: possibile scambio con David. Contatti con l'Atletico

La Juventus non ha dimenticato Alexander Sorloth. Nonostante gli arrivi estivi di Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid continua a essere uno degli obiettivi preferiti di Luciano Spalletti. L'allenatore bianconero ne apprezza le caratteristiche, differenti rispetto a quelle degli attaccanti attualmente a disposizione, e lo segue da tempo. Già prima dell'estate la Juventus aveva approfondito il suo profilo, arrivando a valutare un'operazione con gli spagnoli che avrebbe potuto coinvolgere Nico Gonzalez.

Juventus, Sorloth resta il preferito di Spalletti: David può sbloccare lo scambio

Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, i contatti tra Juventus e Atletico Madrid potrebbero riprendere sfruttando una nuova pedina: Jonathan David. Il canadese, trasferitosi in Spagna dopo le difficoltà incontrate a Torino, ha realizzato finora tre gol e due assist e potrebbe diventare la chiave dell'operazione. L'ipotesi è quella di uno scambio tra centravanti con valutazioni intorno ai 25-30 milioni di euro. Una soluzione gradita anche all'amministratore delegato Giovanni Carnevali, che riuscirebbe ad accontentare Spalletti e a realizzare una cessione utile per i conti del club, considerando i vincoli del settlement agreement sottoscritto con l'UEFA.

Juventus, non solo Sorloth: nel mirino anche Balogun, Scamacca e Retegui

I primi segnali sull'asse Torino-Madrid sarebbero incoraggianti, anche perché Sorloth non ha dimenticato il corteggiamento bianconero. La Juventus, tuttavia, continua a valutare alternative in vista di gennaio. Tra i nomi monitorati figurano Folarin Balogun del Monaco e Gianluca Scamacca dell'Atalanta, già conosciuto da Carnevali ai tempi del Sassuolo. Resta nella lista anche Mateo Retegui, sebbene al momento l'ex attaccante atalantino non sembri particolarmente intenzionato a cambiare squadra.