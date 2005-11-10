Al termine della sfida di Serie A contro il Venezia, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la partita. Ecco le sue dichiarazioni:

"Nel secondo tempo i ragazzi sono entrati facendo delle scelte, sono stati più sciolti. Hanno avuto un'idea di squadra. Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni, nessuno che si muoveva e dava seguito ad un passaggio. È stato fondamentale che i calciatori riconoscessero che mancava qualcosa. Kolo Muani? Ho bisogno di un altro che faccia l'attaccante con tutte queste partite. A destra ho tre esterni, a sinistra altri tre, lo devo riuscire a stimolare, può fare anche quello, lo ha dimostrato. Deve essere bravo a crearsi gli spazi per trovarsi nelle condizioni di arrivarci. Zhegrova è un calciatore incredibile, fa delle cose che non sa spiegare neanche lui. Ha delle genialità e un piede cattivissimo, riesce a fare la differenza. Quando sembra che sia tutto chiuso lui esce con un'invenzione che non sta scritta in nessuna lavagna. Poi ha delle pause in cui non trova la posizione e perde palloni che ci costano ripartenze. Avere questa continuità dentro il rapporto con la squadra diventa fondamentale. Ci vuole continuità. La panchina 601? Con tutto quello che si dice il mio obiettivo è quello, può succedere di tutto nel calcio.