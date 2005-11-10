Bologna, Bernardeschi: "Il mister vuole far giocare i giocatori forti tutti insieme"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 14:59Serie A
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22.11.2026 14:59Serie A
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Federico Bernardeschi, esterno del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro l'Udinese: "Il mister è fondamentale. Ha un principio nella sua testa: far giocare i giocatori forti tutti insieme, poi sta a noi seguire le sue indicazioni e fare maggior sacrificio dietro. Se siamo bravi nella simbiosi tra di noi, allora si può fare".
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