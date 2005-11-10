Federico Bernardeschi, esterno del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro l'Udinese: "Il mister è fondamentale. Ha un principio nella sua testa: far giocare i giocatori forti tutti insieme, poi sta a noi seguire le sue indicazioni e fare maggior sacrificio dietro. Se siamo bravi nella simbiosi tra di noi, allora si può fare".