Il miglior centrocampista difensivo è al Frosinone: numeri pazzeschi per Calò

Quest'estate Giacomo Calò avrebbe potuto lasciare il Frosinone ma Massimiliano Alvini ha deciso di bloccarne l'addio. Adesso ha giocato 10 partite segnando 5 reti ed è il regista, l'anima e il fulcro della rivelazione del campionato di Serie A. Che il 29enne gioca per la prima volta, dopo una lunga gavetta tra cadetteria e terza serie.

Non è mai troppo tardi

Anzi, c'è sempre una chance, una possibilità, se hai qualità e testa per giocare in Serie A. Così è per Calò, che già la scorsa stagione è andato a realizzare una doppia doppia cestistica. Dieci reti, dodici assist, da vero e proprio protagonista della cavalcava che ha riportato il Frosinone in Serie A. La sua carriera è un lungo peregrinare, legato a doppia mandata alla Sampdoria da giovanissimo, poi al Genoa, senza però riuscir mai a imporsi col Grifone. Così i prestiti, la Juve Stabia, il Pordenone, il Benevento, il Cosenza che lo compra ma poi lo compra il Cesena che poi lo presta al Frosinone che poi l'acquista nell'ultima estate. E così sia.

Al top

Tra i centrocampisti difensivi, Calò ha numeri da star: primo per tiri, secondo per gol segnati, per passaggi chiave, per expected goals, per tiri in porta. Primo per cross totali, terzo per grandi chances create, in top ten per passaggi in profondità (è sesto) e anche per assist (è in nona posizione).