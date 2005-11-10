Juventus in Olanda per la continuità dopo il Napoli. Con Koopmeiners versione "insider"

La Juventus vuole un'altra vittoria in Europa, per continuare a vincere e per dare ulteriore serenità all'ambiente. Dovrà farlo in un ambiente difficile, in casa dell'AZ Alkmaar, squadra che se in giornata ha spesso messo in difficoltà anche le big del calcio europeo. Luciano Spalletti avrà però un'arma in più, ovvero quel Teun Koopmeiners che ad Alkmaar ha casa e famiglia.

Le parole di Spalletti

"Le scelte vengono abbastanza facili, qualcuno lo dobbiamo far riposare... Entreranno Sarr, entrerà Kelly dall'inizio, dobbiamo assolutamente ruotare qualcosa davanti. La società ha lavorato in maniera importante per metterci a disposizione Ekhator. Poi però ci sono minutaggi ridotti, considerando anche che dovremo stare attenti nel poter cambiare qualcosa nella partita che avremo fra tre giorni. Riposerà anche Kolo Muani? Davanti abbiamo possibilità di sostituire qualcuno e spezzargli la fatica. I 60 minuti li recuperi bene, quando aggiungi anche i 20-30 minuti finali diventa più pesante. Davanti cercheremo di dare qualche alternativa a Kolo, ma vediamo domani. Probabilmente partirà, perché gli abbiamo tolto dei minuti nell'ultima partita e sarà più fresco. La squadra ha dato una risposta sul campo, non dovremo pensare tanto a cosa fare ma più al come farlo".

Le parole di Koopmeiners

"Questa è la mia casa da tanti anni, conosco molta gente e sarà una bellissima serata, soprattutto se vinceremo. Conosco la squadra molto bene, vogliono giocare anche quando l'avversario fa pressione. Pressano subito quando perdono palla, giocano con intensità ed è sempre difficile affrontarli. Sarà difficile, ma il fatto che io li conosca è importante".