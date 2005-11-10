Sebastiano Esposito torna al centro delle indiscrezioni di mercato. L'attaccante classe 2002, attualmente al Cagliari, sarebbe finito nuovamente nel mirino del Como, alla ricerca di un rinforzo offensivo per il mercato di gennaio. A rendere necessario un intervento nel reparto avanzato è il lungo infortunio di Moise Kean, che costringerà il tecnico Cesc Fabregas a fare a meno del centravanti per diversi mesi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club lariano avrebbe individuato due possibili soluzioni: Sergio Camello, attaccante del Rayo Vallecano, e proprio Esposito, già seguito durante la scorsa estate. La pista che porta all'ex Inter, tuttavia, si presenta particolarmente complicata.

Esposito, il Como torna alla carica: l'idea per convincere il Cagliari

Il nome di Sebastiano Esposito era già stato accostato al Como durante l'ultima sessione estiva di calciomercato. Tra maggio e agosto, la società lariana aveva provato a portare l'attaccante sulle rive del lago anche per rafforzare la presenza di giocatori formati in Italia, utili per la composizione delle liste UEFA. In quell'occasione, il Como aveva valutato un'offerta da circa 10 milioni di euro, accompagnata da contropartite tecniche, prima che il giocatore approdasse al Cagliari. Adesso lo scenario potrebbe riaprirsi a causa dell'emergenza offensiva della squadra di Fabregas, rimasta con il solo Douvikas come riferimento nel reparto avanzato.

Operazione da 15-16 milioni, ma c'è il nodo riscatto

L'eventuale trasferimento di Esposito al Como potrebbe svilupparsi attraverso un'operazione dal valore complessivo di 15-16 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al Sassuolo, club coinvolto negli accordi relativi al cartellino dell'attaccante, di esercitare il diritto di riscatto dal Cagliari, fissato a 10 milioni di euro, realizzando così una plusvalenza immediata. La fattibilità dell'operazione resta però tutta da verificare. Il giocatore è infatti considerato un elemento importante per il progetto tecnico della formazione sarda, che non sembra intenzionata a privarsene a metà stagione.

Il Cagliari non vuole perdere Esposito, Camello la priorità per il Como

A complicare ulteriormente la pista ci sarebbe anche la volontà dello stesso Esposito, che ha instaurato un buon rapporto con l'ambiente rossoblù e con i tifosi del Cagliari. L'attaccante avrebbe manifestato il desiderio di proseguire la propria esperienza in Sardegna, senza interromperla dopo pochi mesi. Per questo motivo, al momento, l'ipotesi di un trasferimento al Como appare più una suggestione che una trattativa concreta. La priorità della società lariana rimane infatti Sergio Camello, centravanti classe 2001 del Rayo Vallecano. Il giocatore spagnolo, autore finora di 7 gol e 2 assist in 11 partite di Liga, avrebbe caratteristiche particolarmente gradite a Fabregas. Il Como starebbe valutando un'offerta vicina ai 10 milioni di euro per anticipare la concorrenza e assicurarsi il giocatore già a gennaio. La pista Esposito resta dunque sullo sfondo, legata soprattutto alla possibilità che si creino le condizioni economiche e tecniche per convincere tutte le parti coinvolte.