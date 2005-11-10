Il Napoli avrebbe voluto portarli entrambi al Maradona, ma soltanto uno dei due indossa oggi la maglia azzurra. Pietro Comuzzo e Luca Marianucci sono tra i protagonisti più interessanti di Napoli-Torino, in programma questa sera alle 20.45, anche per i rispettivi trascorsi sul mercato. Il primo, classe 2005, era stato a lungo corteggiato dalla dirigenza partenopea nel gennaio 2025, quando il ds Giovanni Manna aveva individuato nel difensore della Fiorentina uno dei principali obiettivi per rinforzare la squadra allora allenata da Antonio Conte. Il Napoli si spinse fino a un'offerta da 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, senza riuscire a convincere il compianto Rocco Commisso. Qualche mese più tardi, gli azzurri acquistarono dall'Empoli proprio Marianucci, destinato però a trovare poco spazio nella prima parte della stagione successiva e a trasferirsi in prestito proprio al Torino nel gennaio 2026. Oggi i due difensori si ritrovano al Maradona, e cercano entrambi di riguadagnare terreno.

Comuzzo, il Napoli offriva 30 milioni. Il Torino può riscattarlo per 19

La storia di Comuzzo è particolare. Delle richieste della Fiorentina si è già detto, nell'estate successiva arrivò anche un'offerta dall'Al Hilal, ma in quel caso fu il giocatore a rifiutare il trasferimento. Alla fine, nel luglio 2026, Comuzzo è passato al Torino con una formula decisamente diversa: prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 19 milioni, oltre a una percentuale sulla futura rivendita in favore della Fiorentina. Una cifra sensibilmente inferiore a quella che il Napoli era disposto a investire meno di due anni fa. Con Ignazio Abate il centrale italiano ha trovato continuità e questa sera dovrebbe partire dal primo minuto, con il compito di contenere soprattutto Rasmus Hojlund. Per Comuzzo sarà anche un ritorno particolare: proprio al Maradona, nell'ottobre 2023, aveva esordito in Serie A con la Fiorentina.

Marianucci ritrova il Torino: dopo il prestito, una nuova occasione con Allegri

Percorso differente per Marianucci, acquistato dal Napoli nell'estate 2025 e ceduto al Torino in prestito secco nel gennaio successivo. L'esperienza granata non è stata particolarmente fortunata: undici presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, senza riuscire a conquistare stabilmente una maglia da titolare. Tornato a Napoli in estate, il difensore classe 2004 sta cercando di ritagliarsi maggiore spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri, complici le tante assenze. Dopo aver scontato la squalifica rimediata per l'espulsione con la Juventus, Marianucci è nuovamente disponibile e si candida a giocare dal primo minuto, anche per le numerose assenze nel reparto arretrato azzurro. Potrebbe essere schierato sul centrodestra della difesa a tre, insieme a Rrahmani e Rafa Marin, trovandosi a gestire gli inserimenti di Simeone e Adams. Per lui sarà soprattutto l'occasione di dimostrare di poter essere utile al Napoli.