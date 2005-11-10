Tre punti per ricominciare. La Juventus supera 4-0 il Venezia nel match dell'ora di pranzo e conquista una vittoria importante per rilanciarsi in classifica. Un risultato figlio dei cambi della ripresa di Luciano Spalletti, abile ad inserire Woltemade per Alajbegovic, uscito per un problema fisico accusato nel primo tempo. I bianconeri escono fra gli applausi arrivati dopo una pioggia di fischi che ha accompagnato invece il rientro negli spogliatoi all'intervallo con il punteggio inchiodato sullo 0-0 e una prestazione non convincente.

I padroni di casa infatti hanno avuto molto possesso palla che però non ha portato le occasioni sperate. Merito anche di un Venezia accorto e capace di chiudere i varchi in difesa. Allo stesso tempo le occasioni migliori sono state di marca ospite con Busio ad impegnare Vicario con una conclusione dalla distanza. Una situazione che ha convinto il tecnico ad inserire il tedesco, cambio che ha di fatto spaccato il match.

E il secondo tempo, iniziato con lo stesso canovaccio, alla fine ha portato una pioggia di gol nel giro di poco più di un quarto d'ora con Woltemade, appunto, Koopmeiners, Cabal e un rigore procurato e trasformato da Kolo Muani. Un secondo tempo di fatto convincente e che ha portato il pubblico di casa ad applaudire dopo i fischi del primo tempo.