In una Serie A fin qui abbastanza povera di 0-0, la sfida tra Bologna e Udinese non sfugge alla regola. Punteggio sbloccato solo nel finale del primo tempo, fin lì comunque di certo non noioso.

Le scelte di formazione

Palladino opta per il tridente offensivo "leggero", con Orsolini e Cambiaghi (o Berardeschi, a seconda dei momenti) ai lati di Odgaard. Scelte obbligate invece per Zanetti, che deve fare i conti con il forfait del suo centravanti titolare Davies: in campo Zaniolo come unico riferimento in avanti, con alle spalle Lovric ed Eekkelenkamp.

Il primo tempo

Ci si aspetta un Bologna padrone del campo, dando continuità a quanto fatto vedere dall'arrivo di Palladino fino alla recente pausa per le Nazionali. E' invece l'Udinese a farsi preferire, andando subito al tiro con Zaniolo e sfiorando il gol in particolare all'8' con un colpo di testa di Lovric respinto mracolosamente da Skorupski. Bianconeri aggressivi su ogni pallone, felsinei che faticano a dare continuità e ordine alle loro manovre. Il calcio però sa essere diabolico e, a pochi minuti dall'intervallo, passano i padroni di casa: Cambiaghi premia la sovrapposizione di Theate, che mette in mezzo; Odgaard controlla male ma di fatto serve Zortea che insacca. E' l'episodio che chiude i primi 45 minuti.