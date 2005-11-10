Zampata di Zortea: Bologna in vantaggio un po' a sorpresa in casa contro l'Udinese
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 15:46Serie A
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22.11.2026 15:46Serie A
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Nei minuti finali di un primo tempo in cui si era fatta preferire l'Udinese, passa il Bologna. Cambiaghi riceve sulla sinistra e premia l'arrivo di Theate che mette in mezzo: Odgaard, nel tentativo di controllare, di fatto serve Zortea che insacca a due passi dalla porta.
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